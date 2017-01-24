Курс на здоровье

Минздрав представил проект стратегии здорового образа жизни до 2025 года

Документ призван на 25 процентов сократить смертность россиян от неинфекционных заболеваний. Среди приоритетов в стратегии – борьба с основными факторами риска, среди которых употребление табака, алкоголя, неправильное питание, низкая физическая активность, неблагоприятная экология, недостаточная забота о здоровье.

«Межведомственная стратегия формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года» подготовлена российскими специалистами при поддержке экспертов ВОЗ. Документ опубликован на сайте Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России. По подсчетам авторов стратегии, каждый вложенный в нее рубль должен принести прибыль приблизительно в шесть рублей.

Разработчики стратегии отметили, что сегодня причиной почти трех четвертей всех смертей в России являются неинфекционные заболевания. Это в первую очередь сердечно-сосудистые заболевания, а также злокачественные онкологические заболевания, хронические заболевания органов дыхания и сахарный диабет. Причем человеческие страдания напрямую отражаются на экономическом состоянии страны. «Высокий уровень смертности от неинфекционных заболеваний приводит к большим экономическим потерям, обусловленным как прямыми затратами на оказание медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной и дорогостоящей, так и потерями в экономике вследствие сокращения трудовых ресурсов», – отмечают авторы документа. Так, экономический ущерб только от сердечно-сосудистых заболеваний превысил 1 трлн. рублей в 2014 году.

Минздрав утверждает, что образ жизни и наличие вредных привычек связаны с уровнем образования, профессией и местом проживания. Например, люди с начальным и средним образованием чаще курят, потребляют больше соли, едят меньше фруктов и овощей, чем обладатели диплома о высшем образовании. И значительно чаще последних испытывают симптомы депрессии и тревоги. Есть и определенная зависимость от места жительства. Так, в Тверской области смертность в 2,4 раза выше, чем в Москве. Авторы стратегии объясняют это уровнем экономического развития регионов, бытовыми условиями проживания, продажей водки и других алкогольных напитков.

По опыту других стран, снижение смертности достигается в основном за счет профилактики. Именно на профилактических мерах и создании условий для ведения здорового образа жизни предлагает сосредоточиться Минздрав.

В стратегии предложено строить спортивные площадки и велодорожки, доступные для людей всех слоев и возрастов, в том числе с ограниченными физическими возможностями. Предполагается охватить диспансеризацией до четверти взрослого населения в год, или до 70 процентов за три года, и увеличить охват населения вакцинацией. В том числе в ближайшие годы планируется провести вакцинацию всего взрослого населения против гриппа.

Еще одним важным направлением должна стать борьба с алкоголизмом и курением. Авторы стратегии предлагают увеличить минимальный возраст для покупки алкоголя с 18 лет до 21 года, ввести запрет на продажу алкоголя и табака через Интернет, повысить акцизы на алкоголь и табак. Рекомендовано также ограничить (вплоть до полного запрета) скрытую рекламу алкоголя, разработать техрегламенты о требованиях к безопасности спиртосодержащей продукции, способствующие «подавлению производства нелегального алкоголя», а также размещать на бутылках информацию о вреде алкоголя для здоровья.

Помимо антиалкогольных мер, ведомство намерено продвигать новую антитабачную концепцию, которая в том числе запрещает продажу сигарет родившимся после 2015 года и расширяет перечень мест, где курение запрещено.

Серьезным врагом здоровья специалисты считают фастфуд и другую нездоровую пищу. В стратегии предложено организовать сети столовых, кафе и ресторанов диетического (здорового) питания, которые были бы бесплатными для тех, кто находится за чертой бедности. В свою очередь производители продуктов здорового питания законодательно получат налоговые льготы. Также предлагается ограничить на телевидении рекламу сладких газированных напитков, чипсов, фастфуда, шоколадных батончиков, колбасных изделий, других продуктов с избыточным содержанием жира и сахара. Кроме того, ведомство настаивает на введении акцизов на вредные продукты, а также уже давно предлагает дополнительно маркировать продукты с повышенным содержанием сахара, а также законодательно закрепить требования к маркировке, которая должна содержать полную и легкочитаемую информацию о калорийности, содержании насыщенных животных жиров, углеводов и соли.

Разработчики документа рассчитывают уже к 2020 году достичь определенных численных показателей: снизить смертность от указанных заболеваний на 25 процентов, уменьшить потребление алкоголя на 10 процентов, табака – на 23 процента среди мужчин и на 12 процентов среди женщин, соли – на 15 процентов, жиров – на 30 процентов. В том числе эксперты надеются улучшить экологическое состояние окружающей среды, сократить на 20 процентов долю живущих за чертой бедности россиян, охватить профилактическими прививками 70 процентов детей.

Удастся ли это сделать – покажет время. Проект стратегии вызвал различные мнения, но еще на этапе его разработки министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заверила, что никакого диктата не будет. Предлагаемые меры должны только стимулировать ведение здорового образа жизни, но не являться при этом ограничительными. «Прямого принуждения мы не планируем никакого вводить», – подчеркнула министр.

Подготовила Татьяна Железнова

по материалам ТАСС и сайта www.gnicpm.ru