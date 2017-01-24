На правильном пути

Доверие граждан к рязанским полицейским стало выше

На коллегии УМВД России по Рязанской области по итогам 2016 года было отмечено, что более половины опрошенных социологами жителей области (60 процентов) считают, что жить в регионе стало безопаснее. Это выше, чем по данным аналогичного опроса 2015 года. Тогда результат составил 51 процент.

Почти 62 процента населения считают, что полиция в целом хорошо защищает их личные и имущественные интересы. В 2015 году таковых было 56 процентов, а годом раньше – всего 42 процента. В случае противоправных действий жители региона чаще всего обращаются в полицию. Таких людей в 2016 году было 55 процентов опрошенных, что на 6 процентов больше к исследованию 2015 года. – За отчетный период в Рязанской области отмечено снижение общего числа зарегистрированных преступлений на 8 процентов, – говорит начальник штаба УМВД России по Рязанской области, полковник полиции Андрей Краснов. – Снизилось количество особо тяжких и тяжких преступлений. По количеству предварительно расследованных тяжких и особо тяжких преступлений общеуголовной направленности в расчете на 100 единиц штатной численности Рязанская область занимает 3-е место по ЦФО и 19-е – по России. Меньше совершено посягательств против жизни и здоровья граждан, а также против собственности. В прошедшем году лучше раскрывались умышленные убийства, разбои, кражи из квартир и транспортных средств. По раскрытию преступлений, следствие по которым обязательно, Рязанская область занимает 2-е место в Центральном федеральном округе и 8-е место в целом по Российской Федерации.

Выступающий отметил, что по итогам 2016 года на обслуживаемой УМВД России по Рязанской области территории активизирована борьба с незаконным оборотом наркотических веществ. Число наркопреступлений, выявленных ОВД по итогам 2016 года, возросло на 50 процентов. На четверть увеличилось количество тех, кто совершил наркопреступления и привлечен при этом к уголовной ответственности. Возросло количество выявленных преступлений в сферах ЖКХ, освоения бюджетных средств, налоговых преступлений, лесопромышленного и агропромышленного комплексов, связанных с нарушением авторских прав, незаконным оборотом алкогольной продукции.

Принимавший участие в работе коллегии заместитель начальника главного управления собственной безопасности МВД России, генерал-майор полиции Игорь Жигарев дал высокую оценку работе рязанских полицейских и назвал УМВД России по Рязанской области одним из лидеров в правоохранительной системе страны. Главный федеральный инспектор по Рязанской области Владимир Сарафанов объяснил это тем, что руководству управления удалось наладить прочные контакты с правительством Рязанской области, обществом в целом и совместными усилиями уже более эффективно бороться с преступностью. Заместитель председателя правительства Рязанской области Алексей Тюменев заверил собравшихся, что правительство региона будет продолжать оказывать полицейским самое активное содействие в борьбе за правопорядок.

Стабильно в течение года достигали высоких результатов в оперативно-служебной деятельности отдел МВД России по Клепиковскому району, межмуниципальный отдел МВД России «Касимовский» и отдел МВД России по Рязанскому району. Они в ходе соревнования заняли соответственно первое, второе и третье места. Опыт работы руководителей будет широко распространен среди других подразделений правоохранительных органов региона.