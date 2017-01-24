Вести районов

СКОПИН. В Чулковской школе прошли торжества, посвященные 90-летию Д­ОСААФ. В спортивных и интеллектуальных соревнованиях приняли участие две команды «Аврора» и «Убойная сила» учеников 8 и 9 классов. Ребята соревновались в умении собирать на скорость автомат, в знании истории страны, песен военных лет, в силе и сноровке. Оценивало участников жюри в составе председателя местного отделения ДОСААФ России Владимира Горелова, директора школы Натальи Гусевой и завуча по учебно-воспитательной работе Людмилы Машниковой. Победа досталась команде «Убойная сила».

СОКОЛОВКА. В Шумашской сельской библиотеке состоялся вечер-реквием «Жизнь, отданная небу», посвящённый 95-летию со дня рождения Героя Советского Союза, уроженца села Шумашь Евгения Ивановича Пичугина. Старше­классники и жители села почтили память героя-земляка минутой молчания. Библиотекарь Надежда Ерикова рассказала о героической жизни Евгения Пичугина, который в марте 1942 года, защищая подступы к городу Калинину (ныне Тверь), протаранил в воздушном бою вражеский самолет и погиб. Жители села хранят память о подвиге летчика. В сельской библиотеке работает постоянная экспозиция «Он не вернулся из боя», где собраны фото-и видеоматериалы, газетные и книжные статьи о знаменитом земляке. В честь героя на вечере прозвучали песни и стихи о войне. Председатель первичной ветеранской организации села Полково Татьяна Скуратова и депутат Варсковского сельского поселения Владимир Воротников поделились своими воспоминаниями о военном детстве. В завершение вечера были возложены цветы к памятнику героя.

КАСИМОВ. В Центре культурного развития состоялся предпремьерный показ документального фильма «Касимов – город благословленный». Это история храмов города, рассказ о святынях и святых касимовской земли. Документальный фильм создан в рамках проекта Духовно-просветительского центра «Не предадим забвенью». Проект стал победителем конкурса «Православная инициатива». После демонстрации фильма состоялось обсуждение, на котором выступили участники проекта и зрители.

ШИЛОВО. Поселок Лесной Шиловского района получит статус территории опережающего социально-экономического развития. Проект по преобразованию Лесного в поселок, ориентированный на разные производства, был представлен первому зампреду страны Игорю Шувалову на Гайдаровском форуме как один из лучших в России. Всего в стране насчитывается 319 монопоселений. По федеральной программе руководители этих поселений, представители регионального правительства и инвесторы, готовые вложиться в развитие, проходят специальное обучение как единая команда. Все, чему научилась команда Лесного, она продемонстрировала на защите проекта. Областное министерство экономического развития и торговли уже готовит заявки на присвоение Лесному особого статуса, а также на получение льготных займов от фонда развития моногородов для инвесторов и на строительство инфраструктуры за счет фонда и областного бюджета. Реализовать проект рассчитывают в течение двух ближайших лет.