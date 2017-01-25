В Рязани «МАЗ» столкнулся с легковушкой

По информации сайта УМВД России по области, ДТП произошло вчера в 06.33 на 198-м километре автодороги М-5 «Урал». Здесь 24-летний житель Рязани, управляя грузовым автомобилем «МАЗ», двигаясь со стороны улицы Рязанская по Куйбышевскому шоссе в сторону автодороги М5 «Урал», при повороте налево не уступил дорогу двигавшемуся в прямом направлении со стороны города Ряжска в сторону Куйбышевского шоссе автомобилю «Рено Логан». Произошло столкновение. В нем пострадал водитель иномарки.