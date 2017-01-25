Выделены федеральные средства на строительство сельских дорог в Рязанской области

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение «О распределении в 2017 году субсидий на строительство и реконструкцию автодорог к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов и к объектам производства и переработки сельхозпродукции».

Дмитрий Анатольевич, выступая на заседании Правительства, отметил: «Сельские дороги являются одним из важнейших приоритетов. Эти средства позволят увеличить протяженность автомобильной сети, помогут дальнейшему развитию села и, конечно, агропромышленного комплекса».

На эти цели предусмотрено 8,3 млрд. рублей. Рязанской области выделено 167 миллионов 346 тысяч рублей.