Молодым семьям Рязанской области помогает улучшить жилищные условия федеральный бюджет
Более 4,2 миллиарда рублей выделено из федерального бюджета регионам на софинансирование расходных обязательств по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья. Соответствующее распоряжение подписано Дмитрием Медведевым. В Рязанскую область направлено 14 миллионов 485 тысяч рублей. Субсидии предоставляются в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015–2020 годы.
25 января 2017