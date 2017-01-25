Федеральный центр выделил средства сельским территориям Рязанской области

Подписано распоряжение Правительства России «О распределении в 2017 году субсидий на развитие сельских территорий». Деньги выделяются в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы. В регионы направляются средства в общем размере 6786,1 млн. рублей. Рязанской области выделено более 29 миллионов рублей на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, более 64 миллионов рублей – на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, 661 тысяча рублей – на грантовую поддержку местных инициатив.