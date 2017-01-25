39 обращений поступило за неделю по телефону «горячей линии» управления Роспотребнадзора по Рязанской области

Из 39 сообщений 21 касалось вопросов санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 17 – защиты прав потребителей.

Как сообщает сайт регионального управления Роспотребнадзора, граждан интересовали вопросы профилактики инфекционных заболеваний (6), условий проживания (4), качества и безопасности пищевых продуктов(3), качества и безопасности детских товаров (2), непищевой спиртсодержащей продукции(2) и другого.