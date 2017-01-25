За ночь с улиц Рязани вывезли 2857 кубометров снега

Как сообщает сайт администрации города, в ночь с 23 на 24 января город убирали 94 единицы техники. Снег вывозили с улиц Каширина, Свободы, Соборной, Островского, Есенина, Московского шоссе, Первомайского проспекта, улицы и площади Ленина.

Сегодня в уборке задействовано 5 тракторов, 4 погрузчика, 14 самосвалов, привлечены более 200 работников дирекции благоустройства города.

Всего с начала зимы с улиц города было вывезено 94 754 кубометра снега.