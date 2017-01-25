В Рязани злоумышленница украла кошелек у одного из посетителей поликлиники

Как сообщает сайт УМВД России по области, оперативники уголовного розыска получили информацию о том, что 18-летняя рязанка может совершить кражу в каком-либо людном месте. Девушка, оказавшись в поликлинике, запустила руку в сумку одного из посетителей. Это заметил один гражданин. Хозяин сумки отвлекся и не заметил хищения. Неравнодушный рязанец сообщил о подозрительном поведении девушки в полицию. Сотрудники уголовного розыска были в здании поликлиники и задержали злоумышленницу с поличным. Как оказалось, в кошельке, который был украден у 24-летнего рязанца, было 16 тысяч рублей. Похищенное у злоумышленницы изъяли.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ. Подозреваемая взята под стражу.