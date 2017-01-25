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24.01.2017
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Спорт
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Тхэквондисты рязанской спортшколы «Юпитер» завоевали в Воронеже три «золотые» и две «бронзовые» медали

Сайт администрации города сообщает, что в Воронеже завершилось первенство Центрального федерального округа по тхэквондо ВТФ среди молодежи (юниоров от 17 лет до 21 года). В церемонии открытия принял участие рязанец Сергей Косьяненко – старший тренер юношеской сборной России и полномочный представитель президента Союза тхэквондо России в ЦФО.

По итогам соревнований рязанские представители спортивной школы «Юпитер» завоевали три «золотые» и две «бронзовые» медали. Обладателями «золота» первенства ЦФО стали Андрей Канаев (до 54 кг), Михаил Шаров (до 63 кг) и Светлана Бурмистрова (до 62 кг). «Бронзовые» награды завоевали Александра Малышева (до 57 кг) и Даниил Потапов (до 58 кг). Спортсмены тренируются под руководством Сергея и Нигины Косьяненко, Шахоба Саидова и Екатерины Трубициной.

Результаты выступления «юпитерцев» на соревнованиях ЦФО обеспечили им право представлять Рязанскую область на первенстве России по тхэквондо ВТФ среди молодежи (юниоров от 17 лет до 21 года), которое пройдет с 14 по 19 февраля в Витязево (Анапа).

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