Рязань присоединилась к широкомасштабной профилактической кампании «Сложности перехода»

Социальная кампания «Сложности перехода» стартовала в середине ноября в разных регионах России. Главная цель кампании – снижение количества ДТП с участием пешеходов, в том числе детей-пешеходов.

В Рязанской области в прошлом году произошло 398 ДТП с участием пешеходов. В них погиб 41 человек и 376 получили травмы. На пешеходных переходах произошло 121 ДТП, 192 дорожно-транспортных происшествия произошли по вине пешеходов.

В рамках кампании «Сложности перехода» в областном центре будет размещена социальная реклама на всех видах носителей, в середине февраля пройдёт круглый стол с привлечением экспертов, представителей власти, общественности и СМИ.

В феврале-марте профилактические мероприятия пройдут в пенсионном фонде, регистрационных подразделениях, на вокзалах, в автошколах, на автозаправочных станциях, в торговых центрах, в учебных организациях (вузах, колледжах, школах детских садах).

Рисунок с сайта УМВД России по области.