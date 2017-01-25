Жительница Москвы из двух магазинов Рязани украла одежду

По информации сайта УМВД России по области, в полицию обратились работники одного из магазинов, расположенных в крупном торговом центре на окраине Рязани. Продавцы рассказали, что их подозрение вызвала молодая женщина, которая ходила у полок со спортивной одеждой, а заметив внимание к себе, спешно вышла из торгового зала.

Полицейские прибыли на место и быстро нашли женщину, похожую по приметам, указанным сотрудниками магазина. Женщину остановили и в ходе беседы установили, что она причастна к кражам из двух магазинов спортивной одежды – у злоумышленницы с собой была сумка с 5 комплектами одежды и никаких документов об их покупке.

Оказалось, что 30-летняя жительница Москвы приехала в Рязань к приятелю по переписке. Поселившись у нового знакомого, москвичка посетила торговый центр и, воспользовавшись удобным моментом, вынесла из двух магазинов 5 комплектов спортивной одежды. Похищенное изъяли.