В чемпионате Рязанской области по хоккею с шайбой – двоевластие

В главных соревнованиях сезона без потерь идут «Авангард» из Хирина Рязанского района, в очередных турах победивший команду «Ижевское» (15:1) и «Поляны» (17:0), и дружина «Рыбное», добившаяся успеха в матчах против «Полян» (12:1) и хоккеистов «Империи» (4:1). Остальные поединки завершились так: «Сокол» – «ВДВ» – 3:3, «Империя» – «Десантное училище» – 3:2, «ВДВ» – «Ижевское» – 3:4, «Десантное училище» – «Сокол» – 10:3.

Пятый тур стартует 28 января матчем «Поляны» – «ВДВ» (начало – в 12.45), на следующий день играют «Рыбное» – «Десантное училище» (10.30), «Империя – «Авангард» (12.15) и «Сокол» – «Ижевское» (14.00). Напоминаем, все матчи проводятся в Рязани, во Дворце спорта «Олимпийский». Вход на игры для болельщиков – свободный.