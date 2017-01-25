В Ночной хоккейной лиге Рязанской области по-прежнему лидирует команда «Восход СУ-2» из Касимова

В матче десятого тура она переиграла дружину «Здоровье» – 8:2. В этом поединке пять очков (три заброшенные шайбы и две результативные передачи) набрал Эдуард Султанаев, четыре (хетт-трик плюс пас) Сергей Баранов, они и возглавили спор бомбардиров, записав на свой счет 27 и 30 очков. Третьим идет Игорь Власов из «Автоимпорта» – его команда, продолжающая погоню за лидером, в очередном туре победила хоккеистов «Витязя» – 7:2. Последующие места занимают «Империя» и «Держава», добившиеся успеха над «Энергией» (6:2) и хоккеистами из Сасова – 4:3. Остальные матчи завершились так: «Динамо» – «ВДВ-Рязань» – 6:1, «Шкода-Рязань» – «Сокол» – 6:2, ХК «Дядьково» – ХК «Лесной» – 4:2, «Сталькомплект» – «Рыбное» – 3:1.

Все поединки следующего, одиннадцатого, тура состоятся в Рязани, во Дворце спорта «Олимпийский». Сегодня, 24 января, скрестят клюшки хоккеисты из Лесного и «Держава» (начало – в 22.15), «Витязь встретится с «Соколом» (23.45), завтра «ВДВ-Рязань» сыграет с «Автоимпортом» (21.00), ХК «Дядьково» – с «Империей» (23.45). 27 января «Рыбное» будет противостоять хоккейному клубу из Сасова (23.55). Завершит очередной тур рязанской НХЛ матч «Энергии» и касимовского «Восхода СУ-2» – он состоится в воскресенье, 29 января (начало – в 22.30).