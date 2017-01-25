Рязань входит в топ-20 городов для путешествий по России в 2017 году

Такие данные приводит сервис поиска отелей RoomGuru.ru, который проанализировал результаты ранних бронирований на весенний и летний сезоны 2017 года и выявил самые популярные города для путешествий по России.

В двадцатку популярных у туристов городов для путешествий по России в 2017 году входят Санкт-Петербург, Москва, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Екатеринбург, Иркутск, Петрозаводск, Краснодар, Новосибирск, Вологда, Ярославль, Псков, Великий Новгород, Кострома, Томск, Тамбов, Рязань, Владимир и Омск.

Рязань занимает 17 место в этом списке. По данным сервиса RoomGuru.ru, в этом году туристы бронируют проживание в гостиницах Рязани в среднем на полторы ночи и платят за проживание 2,5 тысячи рублей в сутки.

В летний сезон первую десятку российских курортов составляют популярные Сочи, Анапа, Геленджик, Ялта, Кисловодск, Алушта, Феодосия, Севастополь, Хужир (Байкал) и Светлогорск.