Рязанской многодетной семье из Спасского района оказана помощь

Семья Варвары Александровой оказалась в трудной жизненной ситуации в 2013 году, когда сгорел их дом в селе Сушки. В семье – семеро детей в возрасте от одиннадцати до трех лет. В 2013 году дети были по заявлению матери направлены в социально-реабилитационный центр в Рязань, младший ребенок помещен в областной Дом ребенка. Мама регулярно встречалась с детьми.

Сейчас 5 детей находятся на лечении в детском санатории «Кирицы», двое младших детей живут у тети в селе Сушки. Мама Варвара Олеговна находится на лечении в областном диспансере, решен вопрос об оформлении ей инвалидности. Обращение Варвары Александровой за помощью к уполномоченному по правам ребенка в Рязанской области Екатерине Мухиной не осталось без внимания. Екатерина Борисовна рассказала о сложившейся ситуации губернатору области Олегу Ковалеву. Реакция была незамедлительной: Олег Иванович поручил оказать многодетной семье всю необходимую помощь, решить вопрос о приобретении жилья для нее.

Сегодня Е.Б. Мухина выезжала в Спасский район для решения вопроса. Глава Спасского муниципального района Валерий Мещеряков встретился в очередной раз с Варварой Александровой и сообщил, что вместе с главой Кирицкого сельского поселения нашел решение жилищного вопроса: семье выделено 600 тысяч рублей для приобретения дома в Сушках с приусадебным участком. Варвара Олеговна заверила, что ее устраивает это решение проблемы и главное для нее сегодня – воссоединение семьи.

Валерий Андреевич поручил руководителям муниципальных служб оказать организационную и правовую помощь многодетной семье в приобретении дома и оформлении на детей пенсии по потере кормильца. Как сообщил глава района, многодетная семья Александровых давно находится в поле зрения местной власти, ей неоднократно оказывали материальную помощь администрация района, министерство социальной защиты населения области, правительство региона и предпринимательское сообщество Спасского района. И сегодняшнее решение жилищного вопроса – важная составная часть постоянной поддержки, оказываемой областной и местной властью этой многодетной семье.