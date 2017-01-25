В Рязанской агрошколе началась вторая сессия

На первые лекционные занятия зимней сессии приехали 43 учащихся 9-11 классов школ Рязани и области. По словам организаторов проекта, школьники с интересом занимались первые полгода, выполняли задания по выбранному направлению, а по итогам проверки их работ, которую осуществляли преподаватели вуза, получили оценки.

Образовательный и профориентационный проект «Агрошкола» реализуется по инициативе областного детского эколого-биологического центра, получил поддержку в министерстве образования и министерстве сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области. Партнерами проекта являются Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева и Рязанское региональное отделение Российского союза сельской молодежи.

Перед обучающимися школы выступили ректор РГАТУ Николай Бышов, заместитель министра образования Рязанской области Александр Кирьянов, директор детского эколого-биологического центра Елена Харитонова.

После торжественного открытия II сессии старшеклассники приняли участие в практических занятиях по направлениям: «Агрономия», «Ветеринария и зоотехния», «Лесное дело».

Лады Петровой и Захара Тумаева.