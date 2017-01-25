Количество несчастных случаев на железной дороге в Рязанской области уменьшилось

На полигоне Московской железной дороги продолжает снижаться уровень непроизводственного травматизма, сообщает пресс-служба МЖД.

В 2016 году в результате несоблюдения гражданами правил безопасного поведения на Московской железной дороге было травмировано 1062 человека, что на 5,1% меньше в сравнении с 2015 годом. Уменьшилось и количество происшествий со смертельным исходом – на 8,9%.

Положительная тенденция снижения уровня непроизводственного травматизма в 2016 году отмечена в Москве и Московской области, в Рязанской, Смоленской и Орловской областях.

Большинство несчастных случаев в ушедшем году произошло в результате хождения по путям в неустановленном месте. Другие распространенные происшествия – травмирование на пешеходном настиле и при попытках взобраться и спрыгнуть с пассажирской платформы.

Железнодорожники напоминают, что пути можно переходить только в специально оборудованных местах на разрешающий сигнал светофора, при этом надо обязательно смотреть по сторонам, снимать капюшон, не слушать музыку в наушниках и не отвлекаться на гаджеты.