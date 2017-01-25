Рязанские аграрии продолжают готовиться к весенним полевым работам

На 23 января под урожай этого года приобретено 42,2 тысячи тонн минеральных удобрений, в том числе 25 тысяч тонн аммиачной селитры, 17,2 тысячи тонн сложных и калийных удобрений. Об этом информирует сайт регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

В районах активно ведется подготовка семенного материала к весенней посевной. Ведется подработка семян и доведение их до посевных кондиций. Под урожай 2017 года засыпано 65,4 тысячи тонн семян яровых зерновых культур, 71,1% которых соответствует посевным кондициям (на уровне прошлого года).

В настоящее время хозяйства области приобретают семена сельскохозяйственных культур, которые не возделываются на территории области.