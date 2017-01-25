Молодых рязанцев приглашают принять участие в V интеллектуальной игре «Начинающий фермер»

Игра проводится среди студентов высших и средних профессиональных учебных заведений и учащихся общеобразовательных школ. Проект призван поддержать талантливую молодежь, а также повысить уровень информированности учащихся о мерах поддержки агропромышленного комплекса и сельских территорий. Участники игры учатся бизнес-планированию в сельском хозяйстве, сбору и анализу информации, выработке управленческих решений и умению работать в команде.

Для подготовки команд активисты Российского союза сельской молодежи совместно с Детским эколого-биологическим центром и региональным отделением Российского движения школьников планируют организовать на базе школ города и области познавательные мастер-классы.

Заявки на участие в региональном этапе V интеллектуальной игры «Начинающий фермер» принимаются до 20 февраля по адресу электронной почты rssm62@yandex.ru. Дополнительная информация по телефону 8(920)950-03-73 – Владимир Барышников. Подведение итогов регионального этапа игры состоится на базе РГАТУ имени П.А. Костычева.