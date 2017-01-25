Студенты рязанского «политеха» порадовали пожилых людей своим творчеством

«Звездный отряд» Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета побывал в Рязанском геронтологическом центре им. Мальшина. Его пациентам и сотрудникам студенты показали концерт. Они исполнили песни и танцевальные постановки, прочитали стихи. Зрители тепло благодарили ребят и приглашали вновь приехать в гости. Одна из сотрудниц центра рассказала о том, как в 1977 году ходила в «Звездный поход». Об этом сообщает сайт министерства молодежной политики, физической культуры и спорта региона.