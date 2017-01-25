Молодежь Рязани открыла Год экологии флешмобом в центре города

Участниками акции «Дай природе пять!» стали студенты Рязанского политехнического института и подшефных ему школ, а также воспитанники детских и молодежных организаций города. Ребята принесли плакаты на экологическую тематику и буклеты с информацией о предстоящих акциях по охране природы.

Перед началом флешмоба участники и горожане могли ознакомиться с выставкой на природную тематику. Авторами картин стали ученики городского центра развития творчества детей и юношества «Созвездие» в возрасте от 9 до 14 лет.

Поддержать акцию пришли директор политехнического института Игорь Мурог, заместитель министра природопользования и экологии области Игорь Тишин, путешественник, Герой России Михаил Малахов, руководитель Экологического Рязанского альянса Евгений Рыбаков и другие гости. Все они пожелали молодежи «делать конкретные дела» в Год экологии.

Участники акции прошли колонной по улице Почтовой, посетили ТРЦ «Малина» и раздали горожанам буклеты с приглашениями на природоохранные акции, которые пройдут в течение года. Среди мероприятий – подготовка скворечников ко Дню птиц и их размещение в парках, уборка берегов рек в черте города, сбор кормов и лекарств для бездомных животных и другие.