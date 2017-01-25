В Рязанской области отбирают участников будущих Дельфийских игр России

Дельфийские игры пройдут с 18 по 23 апреля в Свердловской области, сообщает сайт правительства области. В программу соревнований войдут 29 номинаций: народное, академическое, сольное и ансамблевое пение; театр; современный, народный и классический танец; цирковое, кулинарное и парикмахерское искусство; дизайн одежды; тележурналистика; фотография и другие. Полный список номинаций размещен на сайте Игр.

По информации Национального Дельфийского совета России, формирование сборных регионов должно быть закончено до 28 февраля этого года. С 10 февраля начинается прием заявок на участие в состязаниях от субъектов Российской Федерации.

Сборная Рязанской области ежегодно участвует в Дельфийских играх России и демонстрирует стабильно высокие результаты. Регион вошел в двадцатку лучших субъектов России согласно Дельфийскому рейтингу за прошлый год.