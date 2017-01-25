В Рязанской области будет работать выставка Сергея Чушкина – «В начале пути. Живопись»

Выставка члена Союза художников России Сергея Чушкина откроется 27 января в галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская», сообщает сайт правительства области.

Член Союза художников России Сергей Чушкин занимается станковой живописью, мозаикой, иконописью, реставрирует храмовые росписи, отдавая наибольшее предпочтение пейзажному жанру. Он родился в Рязани, в настоящее время – настоятель церкви Введения Пресвятой Богородицы во Храм, которая находится в селе Борисково Рязанского района. Сергей Чушкин с детства увлекался рисованием и фотографией, занимался в изостудии Дворца культуры профсоюзов, учился в Рязанском художественном училище, Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина Академии художеств СССР. С 2007 года он принимает активное участие в выставках.

На выставке будут представлены пейзажи среднерусской полосы, этюды, написанные Сергеем Чушкиным в ходе поездок по стране, в том числе Кавказу и Крыму, а также натюрморты. Выставка будет работать до 20 февраля.