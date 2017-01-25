Сегодня исполнилось 98 лет почетному гражданину города Сасово Рязанской области Михаилу Матвеевичу Воронину

Он – участник Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, заслуженный врач РФ, житель блокадного Ленинграда. С утра в доме ветерана войны и труда было много гостей и поздравлений. Пожелать здоровья, мира и благополучия, сказать слова признательности за многолетний труд и героизм, проявленный в годы Великой Отечественной войны, пришли заместитель главы администрации города Сасово Людмила Амелина, председатель Совета ветеранов войны и труда Галина Пицына, начальник управления культуры и туризма Татьяна Панферова, сотрудники управления физической культуры и спорта, представители молодежной администрации города Сасово, студенты Сасовского индустриального техникума имени полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова. От имени главы администрации города Сасово Евгении Рубцовой ветерану был вручен подарок и поздравительный адрес.