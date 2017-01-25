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24.01.2017
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Общество
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С последствиями взрыва газа в Осеннем переулке Рязани удалось справиться, объединив усилия

Автор фото: Александр Королев | С последствиями взрыва газа в Осеннем переулке Рязани удалось справиться, объединив усилия
Фото: Александр Королев.

Об этом сказал губернатор Олег Ковалев на прошедшей сегодня церемонии награждения рязанцев, внесших особый вклад в ликвидацию последствий трагедии – разбор завалов, помощь пострадавшим, восстановление дома и его обеспечение электроэнергией, теплом, газом. Всего 45 рязанцев, от руководителей строительных компаний до плотников и крановщиков, получили благодарности, почетные грамоты и знаки губернатора Рязанской области «За усердие».

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