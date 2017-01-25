Рязанский лыжник Илья Черноусов одержал победу в лыжной марафонской серии Ski Classics

В Швейцарии, в долине Энгадин, проведен очередной этап престижнейшей мировой лыжной марафонской серии Ski Classics – гонка на дистанции 50 километров классическим стилем «Ла Диагонелла». В состязаниях мужчин на старт вышли 50 гонщиков, а победу финишным спуртом после полуторакилометрового подъема вырвал представитель Рязанского регионального центра спортивной подготовки, бронзовый призер Олимпийских игр-2014 в Сочи, заслуженный мастер спорта России Илья Черноусов, выступающий параллельно за Новосибирскую и Рязанскую области, а в этой серии представляющий чешскую команду Pioneer Investments. Показав результат 2 часа 39,6 секунды, он на полторы секунды опередил финишировавшего вторым норвежца Торе Эсле Гьордалена и на три – ставшего третьим норвежца Остейна Петтерсена. Эта победа стала первой в истории российских мужских лыж в серии Ski Classics!