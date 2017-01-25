Футболисты ЦСКА с рязанцем Константином Кучаевым в составе одержали две победы на предсезонном тренировочном сборе

Московские армейцы во время первого предсезонного тренировочного сбора в испанском городе Кампоаморе провели два контрольных матча: вначале они нанесли поражение швейцарскому «Волену» (3:0), а затем переиграли польскую команду «Пяст» – 2:0. В обоих встречах принял участие рязанец Константин Кучаев, первый поединок он провел полностью, во втором вышел на замену.

Первый наставник Константина Кучаева – тренер рязанской детско-юношеской спортивной школы «ЦСК» Александр Грачев. Ныне наш земляк – капитан юношеской команды ЦСКА, которая лидирует в турнире дублеров чемпионата России среди клубов Премьерлиги, добыла путевку в заключительную стадию юниорской Лиги чемпионов. Он же – капитан юношеской сборной нашей страны, участник первенства мира. Константин Кучаев впервые включен в основной состав ЦСКА.