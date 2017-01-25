Ремонт домов культуры в Рязанской области продолжится

Рязанские единороссы рассказали о своем участии в XVI съезде «Единой России». Ежегодный партийный форум прошел в минувшие выходные в Москве на ВДНХ. Основные итоги съезда во время сегодняшней пресс-конференции подвел секретарь регионального отделения партии, председатель облдумы Аркадий Фомин. Выступая перед региональными журналистами, он подчеркнул, что в Рязанской области активно реализуются проекты партии, направленные на повышение качества жизни людей. Наиболее успешные из этих проектов касаются возведения физкультурно-спортивных комплексов в районах области, строительства бассейнов при рязанских вузах, обеспечения дошкольников местами в детсадах.

На съезде были проанонсированы новые партпроекты – «Городская среда», «Парки малых городов», «Театры малых городов» и «Местный дом культуры». Как сообщил Аркадий Фомин, расходы на эти проекты уже заложены в федеральном бюджете, и регион теперь готовится к их реализации. Подробнее лидер рязанских единороссов остановился на проекте по ремонту местных домов культуры. Он подчеркнул, что этот проект станет продолжением уже начатой на уровне региона годом ранее работы по приведению в порядок домов культуры на селе. Благодаря этому в прошлом году в Рязанской области были отремонтированы десятки ДК; в одном только Шиловском районе приведены в порядок семь таких учреждений. В наступившем году эта работа на территории региона будет продолжена, но уже в рамках партпроекта «Местный дом культуры» и с участием финансирования из федерального бюджета.

– Проекты возникают исходя из потребностей граждан, их пожеланий, озвученных на приемах и во время встреч с партийцами, – пояснил Аркадий Фомин.