Рязанская команда «Езиды» одержала победу над «Волгой» в первенстве России по футзалу

В очередном туре первенства страны по футзалу «Езиды» встретились с саратовской «Волгой». Счет в начале матча открыли соперники, но затем инициатива перешла к рязанцам. Результат сравнял Иван Краснов, после чего дважды отличился Александр Цыганков, а окончательную точку в поединке поставил Андрей Корольков. В итоге – 4:1 в пользу «Езидов». Успеху рязанцев во многом способствовала уверенная игра голкипера Сергея Кудряшова, усилил состав вернувшийся в команду форвард Александр Аникушин.

Эта победа позволила подопечным Дмитрия Осокина закрепиться в шестерке сильнейших – именно она выйдет в следующую стадию российского первенства и продолжит борьбу за награды. В групповом турнире рязанцам осталось провести два матча.