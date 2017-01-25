Рязанцев приглашают на выставку коллекции артефактов из нескольких некрополей

Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник впервые в рамках отдельной выставки представляет часть своей коллекции погребального инвентаря из нескольких некрополей. В экспозиции можно будет увидеть женский костюм, который включал большое количество металлических головных и нагрудных украшений. Комплексы мужского погребального инвентаря рязано-окских финнов свидетельствуют о воинском характере культуры со всеми присущими ей элементами: наборами оружия в каждом мужском погребении, престижными пряжками и поясными уборами, воинскими браслетами и фибулами, деталями конского снаряжения.

С помощью мультимедийных средств на выставке будут демонстрироваться фотографии находок Кузьминского и Борковского могильников, исследованных в конце XIX века членами Рязанской ученой архивной комиссии. В настоящее время известно около 40 погребальных памятников рязано-окского типа, в которых изучено более трех тысяч погребений.

Открытие выставки состоится 27 января в 15.00 в малом выставочном зале Дворца Олега (2 этаж).