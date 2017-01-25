В Рязанской области построят животноводческий комплекс полного цикла

Объем инвестиций проекта – 3,7 млрд. рублей

Сегодня под председательством губернатора Олега Ковалева состоялась рабочая встреча руководителей области с делегацией компании CP Foods Россия, в ходе которой обсуждались вопросы реализации проекта строительства на территории региона свиноводческого комплекса полного цикла. Об этом информирует сайт регионального правительства.

В работе приняли участие первый заместитель председателя правительства области Сергей Самохин, заместитель председателя регионального правительства Сергей Дудукин, президент группы компаний СПФ в России Срина Бури, президент норвежской компании ООО «УК РБПИ групп» Томас Норгаард, руководители ряда областных министерств и ведомств, структурных подразделений компании CP Foods Россия.

В рамках встречи речь шла о строительстве на территории Скопинского района животноводческого комплекса полного цикла производительностью 180 тысяч свиней в год. Проект с объемом инвестиций 3,7 млрд. рублей предусматривает создание современного производства с минимальной нагрузкой на экологию. С его реализацией планируется открытие 160 новых рабочих мест, налоговые поступления в региональный и местный бюджеты составят 57 млн. рублей в год. Выход на проектную мощность ожидается в четвертом квартале 2020 года.

На встрече руководителей региона с инвесторами обсуждались вопросы оказания проекту господдержки, возможности технологического присоединения к электрическим и газовым сетям, использования земельных ресурсов.

Губернатор Олег Ковалев подчеркнул, что регион заинтересован в скорейшей реализации инвестиционного проекта. «У нас очень хорошие возможности для совместной работы по воплощению этой инициативы в жизнь в кратчайшие сроки. Мы со своей стороны готовы обеспечивать режим наибольшего благоприятствования по всем направлениям сотрудничества»,– отметил глава региона.