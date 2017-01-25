Областная общественно-политическая газета
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25 января 2017 года
№12 (5299)
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25.01.2017
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№12 (5299) |
Четвёртая полоса
Общество
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Праздник за кафедрой

Татьянин день отмечают не только студенты

Татьянин день навсегда связан со студенчеством, а у этого шумного и веселого народа свои традиции празднования – забеги, игры, танцы… А заодно и повод ненадолго отвлечься от сессии, если она еще продолжается, или отметить ее завершение. Но в храмах науки Татьянин день празднуют не только учащиеся. Мы попросили преподавателей и сотрудников трех вузов Рязани рассказать немного о себе и о том, что для них значит этот день.

01-24-07 Татьяна Евгеньевна Храпова,
старший преподаватель кафедры «Промышленное и гражданское строительство» Рязанского института Московского политехнического университета:

– Геология, реконструкция зданий, водоснабжение и водоотведение – темы, которые изучают все будущие инженеры, поэтому на своих занятиях я вижу студентов очень разных специальностей. Когда-то я сама работала инженером-конструктором ПТО в строительной организации и знаю, как необходимы базовые знания.

Татьянин день в институте намечается шумный! На одну пару студентов освободят от занятий, чтобы провести веселые старты: участвуют команды из шести человек от каждой специальности, а остальные ребята будут болеть. Отпразднует эту дату и наш «Звездный отряд» – сразу после торжеств они уедут на неделю в Сасовский район.

25 января – особая дата для меня! Это не только день ангела, светлый и радостный, это еще и время встреч. Собраться с подругами получается не часто, даже на мой день рождения это не всегда выходит, ведь я родилась летом, а в это время многие уезжают из города. Поэтому Татьянин день мы непременно празднуем вместе. Желаю всем своим тезкам быть веселыми и счастливыми – и не унывать!

01-24-06 Татьяна Александровна Коваленко,
заведующая научной библиотекой РГАТУ:

– Я работаю здесь с 1984 года. В наших фондах более 700 тысяч документов для разных специалистов, и работать с ними можно, не выходя из дома. С 2014 года для студентов, аспирантов и преподавателей вуза действует электронная библиотека – можно зарегистрироваться, получить пароль и готовиться к занятиям в любом месте. От меня посетители могут получить консультации по любому вопросу – оформлению документов, подбору литературы. Кроме того, со студентами мы встречаемся на занятиях по основам информационной культуры.

К Татьяниному дню мы с сотрудниками всегда готовим тематическую книжную выставку в одном из залов. Конечно, я получаю поздравления и от учеников, и от коллег. Но все-таки это рабочий день, к тому же многие заняты на сессии. Поэтому ограничиваемся небольшим чаепитием с коллегами. Дома меня ждет праздничный ужин, на который собирается вся семья. Мой муж – глубоко верующий человек, и мой день ангела для него – особый праздник. А я сама желаю всем Татьянам, чтобы наша святая покровительница оберегала нас от потерь и дарила добро!

01-24-08 Татьяна Александровна Асаева,
кандидат физико-математических наук, доцент, Почетный работник высшего профессионального образования РФ, заведующая кафедрой «Прикладная математика и физика» Рязанского института Московского политехнического университета:

– Среди предметов, которые я преподаю, есть основы теории надежности. Вы знаете, что любую вещь можно проверить на надежность? Для всего, что сделано человеческими руками, существует так называемое техническое задание, и по специальным формулам легко вычислить, годится ли вещь к употреблению. Так что в точных науках масса интересного. По специальности я радиоинженер, а студентам читаю лекции по математике, в том числе высшей, основам теории вероятности и другим предметам.

Татьянин день во всем вузе отмечается очень широко. У нас действует домовой храм во имя святителя Николая Чудотворца, и 25 января там проходит праздничный молебен. Все Татьяны, которые приходят на службу, получают подарки от нашего священника отца Дмитрия. А позже во дворе студенты участвуют в веселых стартах. В прошлом году к нам приходили команды из нескольких вузов, и было по-настоящему жаркое состязание.

Это прекрасный и добрый праздник, и мы всегда обмениваемся поздравлениями с учениками и коллегами. А дома меня ждет тортик, который мы разделим с семьей!

01-24-09 Татьяна Анатольевна Стародубова,
кандидат филологических наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин РГАТУ:

– Я знакомлюсь почти со всеми первокурсниками в университете, поскольку преподаю дисциплины, которые нужны каждому, – «Русский язык и культура речи» и «Культурология». Конечно, на занятия приходят очень разные студенты, но все они спокойно разбираются в падежах и ударениях. За пять лет моей работы никто не жаловался (смеется). А если серьезно, то главное, чему учатся ребята, – красивому и грамотному оформлению своих мыслей. Вместе мы изучаем научный и официально-деловой стили речи, и позже это поможет студентам составлять различные документы, писать статьи, контрольные и курсовые работы.

Университет отмечает Татьянин день во многом так же, как и остальные: устраивает спортивные праздники, конкурсы и другие мероприятия. А для меня 25 января – обычный рабочий день! Хотя слышать добрые слова от коллег и учеников и поздравлять самой всегда приятно.

01-24-05 Татьяна Владимировна Довжик,
старший преподаватель кафедры эконометрики и математического моделирования РГРТУ:

– Для меня 25 января – тройной праздник: именины, День студента и день рождения Московского государственного университета. Я выпускница МГУ и несколько раз даже приезжала посмотреть на студенческие гуляния на Воробьевых горах.

После университета я некоторое время работала в НИИ в Ногинске: мы с коллегами разрабатывали программное обеспечение для автоматизированных систем. В РГРТУ я уже 17 лет, и хотя работаю на экономическом факультете, преподаю математику во всех ее ипостасях – это и математическая физика, и теория вероятности, и другие дисциплины. Те, кто справлялся с математикой в школе и искренне интересуется предметом, учатся без проблем.

Как правило, 25 января в университете – рядовой день, поскольку в это время одни студенты еще сдают экзамены, а другие уже начинают работу в рамках второго семестра. Но ученики и коллеги радуют и всегда поздравляют. А сама я дарю себе в этот Татьянин день билет на концерт в филармонию: буду слушать, как Даниил Спиваковский читает «Маскарад» Лермонтова в сопровождении симфонического оркестра. Для меня это будет настоящий праздник! Поэтому желаю всем Татьянам умения радовать себя и других.

Статья опубликована в номере 12 (5299) от 25 января 2017 года
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