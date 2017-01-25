Смехотерапия для зрителей

На радость рязанцам в театре драмы пройдет премьера очередной комедии

Все люди бывали в поликлиниках, а у многих наверняка найдется забавная или не очень история о походе к врачу. Но это только одна знакомая нам, не принад­лежащая людям в белых халатах, часть жизни больницы. А есть еще и другая, неизвестная жизнь медперсонала, в которой не меньше каламбура. О карьере и личной жизни доктора Мортимера, врача лондонской клиники, рассказывает новый спектакль областного театра драмы «Клинический случай» по пьесе Рея Куни. Премьера состоится 27 января.

Предстоящее выступление на ежегодной конференции неврологов может привести Мортимера к посту главного врача. Однако именно в этот момент в его жизнь врываются неожиданные обстоятельства и родственники, о существовании которых он даже не знал. Спектакль – третья работа в качестве режиссера актера театра, заслуженного артиста России Олега Вениаминовича Пичурина. О предстоящей премьере Пичурин рассказал «Рязанским ведомостям».

Р.В. – Олег Вениаминович, прежде чем поговорить о спектакле, хотелось бы узнать о вашем отношении к самому жанру комедии положений.

О.П. – Я благосклонно отношусь к этому жанру. Некоторые считают его слишком легким, но для актеров и режиссера он сложен и одновременно интересен. На него уходит очень много репетиционного времени, так как нужно отработать много технических вещей. Действие комедии положений сродни жанру «экшн». События сменяются одно за другим, малейшая оплошность или ошибка актера – и сыплется все дальнейшее действие.

Р.В. – Какое место жанр занимает на театральной сцене?

О.П. – Российским зрителям очень нравится этот жанр: он помогает расслабиться, отдохнуть от повседневной жизни, повеселиться. На Западе постановки подобного рода составляют 70-80 процентов от общего количества спектаклей. В нашей стране все-таки больше репертуарных театров. Если дать волю отечественным режиссерам, они бы ставили только классику и серьезные спектакли. Но в театре есть и финансовая составляющая, поэтому, чтобы наполнять залы и кассы, театры ставят много комедий положений.

Р.В. – В чем сильные стороны спектакля «Клинический случай»?

О.П. – Это мощная замотивированная завязка и сногсшибательное действие, которое захватывает героев и зрителей. Бесконечные предлагаемые обстоятельства заставляют главных героев преодолевать новые препятствия в достижении своей цели.

В спектакле я сделал акцент на актеров нашего театра. Я много лет играл с ними на одной сцене, знаю сильные стороны каждого и постарался их использовать.

Р.В. – Какие актуальные темы затронуты в спектакле?

О.П. – Мне нравится именно эта пьеса Рея Куни за то, что в ней есть не только юмор, но и определенный месседж, посыл для зрителей о том, что не все покупается и не все продается. Деньги, карьера – это не главное в жизни, а лишь хороший бонус к прекрасным и сильным чувствам людей. Без любви наше существование бессмысленно. Также в спектакле затронута тема отцов и детей.

Р.В. – Это ваша третья работа в качестве режиссера: вы ставили сказку «Как Настенька чуть кикиморой не стала» и «Новогодку для взрослых». А как получилось, что вы, востребованный в театре актер, стали режиссером?

О.П. – Это произошло случайно. Главный режиссер театра Жанна Виноградова предложила мне поставить детский спектакль. У меня как раз на примете была сказка, оказалось – это то, что нужно. Мы создали спектакль, который дорос до большой постановки в театре и уже несколько лет не сходит со сцены. Глядя на то, как я хорошо справился со своей работой, администрация предложила мне поставить что-нибудь еще в комедийном жанре, и я согласился.

Р.В. – Чем вас привлекла профессия постановщика?

О.П. – Она дает больше возможности донести до зрителя свои мысли. Актер ограничен своей ролью, а режиссер отвечает за спектакль целиком: с одной стороны, это серьезная ответственность, с другой – большая свобода для творчества.

Р.В. – Что для вас было самым сложным в режиссерской работе?

О.П. – Донести до актеров то, что ты хочешь сделать. Наша профессия несколько эфемерная. Определенные театральные термины есть, но их бывает недостаточно для продуктивной коммуникации. Пришлось выходить из положения путем проб и ошибок.

Р.В. – Кому будет интересен ваш новый спектакль «Клинический случай»? Кого бы вы на него пригласили?

О.П. – Всех, кто любит театр! Людям любых профессий и характеров от 16 лет и старше будет интересна наша постановка.