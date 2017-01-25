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25 января 2017 года
№12 (5299)
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25.01.2017
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№12 (5299) |
Третья полоса
Общество
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«Технари» из сельской школы

Пригодятся ли их знания для преобразования родной земли?
«Технари» из сельской школы

На дворе XXI век, время невероятных научно-технических достижений. А в российской системе школьного образования лишь недавно «вспомнили» о необходимости развивать техническое творчество детей, которое в наши дни в некоторых учреждениях дополнительного образования сошло на нет.

Сейчас поставлена задача создать информационную компьютерную среду, в которой учащиеся могли бы получить представления о современных технических профессиях. Понятно, что у городских школ есть для этого больше возможностей, чем у сельских, но и сельчане стараются не отстать. Я убедилась в этом, побывав недавно в Сасовском районе, где познакомилась с работой базовой Малостуденецкой средней школы, имеющей филиалы в соседних деревнях.

Хорошее начало

В этой школе с недавних пор «поселились»… роботы. Произошло столь удивительное событие после того, как в марте прошлого года Центр развития творчества Сасовского района предложил педагогам организовать объединение «Робототехника» и выдал три конструктора марки «Лего», программное обеспечение и методические разработки для учителя. Выбрали эту школу не случайно: здесь очень увлеченно работала молодой преподаватель информатики Юлия Александровна Василихина, которая и ухватилась с радостью за предложенную идею.

Той же весной был одержан первый впечатляющий успех: на областном конкурсе по техническому моделированию и конструированию, посвященному 55-летию со дня полета Ю.А. Гагарина в космос, ученик третьего класса Никита Ионов получил диплом второй степени. Он собрал модель самолета, запрограммировал ее, заставил взлететь, подробно рассказав, каким образом у него все это получилось.

А в мае школьные «технари» из 3 и 4 классов Саша Малышев, Никита Ионов, Мария Филина приняли участие в районном конкурсе ученических проектов «Ярмарка идей» и под руководством своего педагога написали исследовательский проект «Лего – мир», где рассказали и об истории создания конструктора, и о том, что с этим связано. Проект занял на конкурсе первое место.

В сентябре 2016 года Юлия Александровна стала директором школы, и это, как можно понять, тоже пошло на пользу ребячьему техническому творчеству.

Умные игры

Кто-то скажет: «Очень уж они маленькие – эти школьные «технари». А ребята постарше техническим творчеством не интересуются?»

Как известно, всему хорошему надо учиться сызмальства. Вот и в данном случае начинают с первого класса, и эта первая ступень предназначена для детей 7–10 лет. Очень продуктивный возраст, и конструктор «Лего» как раз ему соответствует.

К тому же, как говорят в народе, по одежке протягивай ножки. Многое зависит от материальных возможностей школьного объединения. Не так давно в школу поступил более сложный и более дорогой конструктор, с которым работают дети с 10 до 13 лет. Будем надеяться, что со временем материальная база кружка «Робототехника» еще более укрепится.

Что касается тяготения детей к техническому творчеству, то тут проблем нет. Две группы юных робототехников занимаются по два раза в неделю, и всякий раз дети с утра встречают директора у входа в школу, чтобы на всякий случай уточнить: «А сегодня кружок будет?».

В объединении, в основном, мальчики. У каждого дома есть компьютер, свой и более простой, чем в школе, конструктор, но самое интересное для них – это заниматься умными игрушками в объединении. В то же время они учатся работать с современным цифровым оборудованием, осваивают конструирование моделей, пишут компьютерные программы. И это очень многообещающе. Ведь, как любит повторять чьи-то слова Юлия Александровна, «все гениальное начинается с простой игры».

Если же вспомнить, что речь идет о сельских детях, о сельской малонаселенной местности, то есть повод и задуматься. «А что будет дальше?»

Где родился…

В плане дальнейшего образования можно надеяться, что все будет хорошо. Многие из выпускников этой малокомплектной школы (учится здесь около 60 человек), обладая знаниями, полученными при почти индивидуальном обучении, поступают в государственные вузы, заканчивают их и – остаются жить в городе. Пример самой Ю.А. Василихиной, к сожалению, не типичен.

Она родилась в здешних местах, закончила когда-то среднюю Агломазовскую школу и, мечтая стать учителем, поступила тем не менее в Сасовское летное училище учиться на техника АСУ. Вышла замуж, обосновалась со своей семьей в Малом Студенце, поступила на заочное отделение физмата РГУ имени С.А. Есенина, получила потом «красный диплом»… Все у нее как-то очень удачно сошлось: и желание не покидать родные места, и любимая, очень нужная на родине профессия…

Вот бы что-то похожее нынешним малостуденецким ребятишкам, которые идут сейчас в школу с приятной мыслью: «У нас сегодня «Робототехника»!».

…там не пригодился

Видела статистические данные, согласно которым половина выпускников сельских школ не заинтересована в трудовой подготовке по сельскохозяйственному профилю, лишь 9 процентов их стремятся к получению профессий, необходимых для села. Это очень мало, но в реальности, как мне кажется, еще меньше.

За последнее время мне посчастливилось (именно так) побывать почти в десятке лучших сельских школ Рязанской области, где учителя очень грамотно дают детям не только основное, но и дополнительное образование, воспитывают у них любовь к родной земле, природе, где трепетно хранят и поддерживают интерес к народным традициям и творчеству – в общем, делают все для того, чтобы нынешние дети продолжили историю родных сел. Но почти никто из тех учеников, с кем беседовала, не горел желанием выучиться и вернуться домой. «А что тут делать? Здесь работы нет».

Конечно, на земле, на своем подворье всегда есть что делать, и многие зрелого возраста сельчане за счет этого только и живут. А молодой и «ученой» молодежи такая жизнь скучна. Современные сельскохозяйственные предприятия, конечно, строятся, но их пока мало. Остается лишь надеяться на то, что к тому времени, когда нынешние питомцы Юлии Александровны вырастут и станут перед выбором профессии, многое изменится, и их планы будут связаны с дальнейшим преобразованием родной земли.

***

Теперь об их нынешних планах. Они амбициозные: Малостуденецкая средняя школа подала заявку в инновационный центр «Сколково» на присвоение ей статуса экспериментальной площадки федерального государственного автономного учреждения «Федеральный институт развития образования». Шансы на это, как считают в школе, есть.

Школьные «технари» планируют также принять участие в областном фестивале «Робофест – Рязань» и, может, даже попасть на всероссийский его уровень. Фестиваль состоится в Рязани 28–29 января. Желаем Малостуденецкой школе успеха!

Статья опубликована в номере 12 (5299) от 25 января 2017 года
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