Областная общественно-политическая газета
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25 января 2017 года
№12 (5299)
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25.01.2017
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№12 (5299) |
Третья полоса
Общество
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История с продолжением

Шламонакопители бывшего завода «Химволокно» вновь оказались в центре внимания

По суду и требованиям областной и городской властей с 2013 года полигон вообще не должен был работать.

Однако, по данным ОНФ, в январе текущего года сюда на утилизацию с Волгоградского химического завода поступала 77-процентная серная кислота.

Информация, опубликованная и озвученная в ряде рязанских СМИ, в настоящее время проверяется. Но хотелось бы напомнить предысторию вопроса, которая берет начало с 2008 года.

Именно тогда Валерий Деев, владелец полигона, стал «осуществлять деятельность по обращению с опасными отходами на территории бывших очистных сооружений завода «Химволокно».

Судя по активности владельца (по данным природоохранных служб и надзорных органов, только в 2009 году на полигон было завезено около 100 тонн просроченных пестицидов), вопрос «прописки» объекта в городе Рязани в непосредственной близости от реки Листвянки, впадающей в Оку (это хорошо видно на спутниковых картах, которые любой желающий может изучить в Интернете), для него был не актуален.

Отработанная или просроченная «химоза», поступавшая с различных предприятий страны, начала складироваться, засыпаться или заливаться в огромные бетонные ванны, в которых в советские времена отстаивались по специальной технологии стоки завода «Химволокно». Понятно, что соседство с таким полигоном ничего хорошего не предвещает ни для почвы, ни для реки, ни для жителей близлежащих микрорайонов.

Власти, экологи, контролирующие, надзорные органы, общественники забили тревогу. Начались проверки. Владелец территории представлял солидный объем разрешительных документов. В том числе из федеральных надзорных органов. Понятно, что добиться полного запрета размещения опасных отходов на территории полигона – а именно такая задача была поставлена губернатором Рязанской области Олегом Ковалевым, было непросто.

Работа была проведена огромная. В ней приняли участие представители прокуратуры Октябрьского района города Рязани, министерства экологии, управления ФСБ, управления МВД, Роспотребнадзора и Росприроднадзора по Рязанской области. Согласно результатам проверок, на полигоне были выявлены грубые нарушения лицензионных требований. Специалисты указывали на то, что «бывшие очистные сооружения не приспособлены для размещения различных опасных отходов и изначально не вводились в эксплуатацию в качестве полигонов промышленных отходов, а также не соответствуют требованиям экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства».

Результаты многочисленных проверок стали доказательной базой в судах: Рязани, Москвы, Коломны, то есть по месту регистрации юридических лиц, связанных с деятельностью фирм, имеющих отношение к объекту. Через суд удалось добиться аннулирования лицензий, приостановки и запрета их деятельности: ООО «Дефа-М» – в 2010 году, ООО «ДТА-Сервис» – в 2012 году, ООО «ВЭСТ» – в 2013 году, ООО «Колибри», ООО «Эко-Союз» – в 2015 году.

Во второй половине 2015 года и в течение 2016 года инспекторы регионального экологического надзора, министерства экологии и природных ресурсов (ныне министерство природопользования Рязанской области) неоднократно проводили проверки деятельности по захоронению отходов, таких фактов обнаружено не было.

Но вот в январе этого года появилась информация о новом поступлении на объект партии «неустановленных» веществ. По запросу управления ФСБ проведена масштабная проверка соблюдения природоохранного законодательства. Специалистами министерства природопользования было отобрано более 20 проб воды, в том числе сточной, грунта, атмосферного воздуха. Пробы направлены на анализ в аккредитованную лабораторию. По данным министерства природопользования, результаты будут готовы в первых числах февраля. А после получения результатов лабораторных исследований и будет принято соответствующее процессуальное решение. О чем мы, конечно же, сообщим нашим читателям.

Статья опубликована в номере 12 (5299) от 25 января 2017 года
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История с продолжением
Шламонакопители бывшего завода «Химволокно» вновь оказались в центре внимания
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