Был бы повод

Буквально в минувшие выходные знакомая стала свидетелем очень нелицеприятной ситуации. В одном из рязанских торговых центров двое охранников силой тащили за руки вырывающегося и отчаянно кричащего мальчишку лет десяти–одиннадцати. Как позже объяснили секьюрити, они пытались сопроводить ребенка в комнату администратора за то, что тот чуть не разбил витрину ювелирного отдела. Видимо, парнишка переволновался, потому что потерял сознание. Посетители не остались равнодушными, сориентировались быстрее, чем сотрудники торгового центра, и вызвали «скорую». Медики приехали через несколько минут, осмотрели ребенка и госпитализировали его.

А между тем никто не хотел признавать вины за то, что вышли за рамки должностной инструкции. И охранники, и администраторы до последнего говорили, что ничего серьезного не случилось, а мальчик просто притворяется. Вот такая, видимо, корпоративная этика. О последствиях этого происшествия, которое, возможно, отразится на психике и здоровье ребенка, взрослые, выполнявшие (грубо и агрессивно) свою работу, почему-то не думали.

Или еще один вопиющий случай. Двое школьников (возраст тоже примерно десять–двенадцать лет) играли во дворе в снежки и случайно попали в припаркованную на детской площадке машину. Стоит заметить, что на ней не осталось ни единой царапины. Хозяин автомобиля подкараулил друзей в подъезде и избил, причем у одного из пострадавших было даже подозрение на сотрясение мозга. Родители, естественно, обратились в правоохранительные органы. Заявление приняли, однако пояснили, что показания двух несовершеннолетних не имеют никакой юридической силы против показаний взрослого, поэтому необходимы свидетели.

Какое все-таки «удивительное» и отвратительное есть свойство у некоторых взрослых – выражать детям свое недовольство или несогласие исключительно в форме хамского отношения, скандала и даже рукоприкладства.

Думается, что такой формат поведения вырабатывается от уверенности в своей полной безнаказанности. Большие дядя или тетя априори правы, хотя бы только потому, что они старше, сильнее и влиятельнее. Вот если бы в двух приведенных выше примерах на месте мальчишек оказались взрослые, уверена, что события развивались бы менее трагично. Скорее всего, здравый смысл бы возобладал, и конфликта удалось бы избежать.

И тут вспомнилось, как несколько лет назад летним вечером гуляли с дочкой во дворе около дома. Один автомобиль был припаркован практически в песочнице, другой заблокировал новенькие (на тот момент) качели. Малышня возилась на небольшом свободном пятачке, оставшемся от детской площадки. Всем было весело и хорошо, пока из окна квартиры на первом этаже не выглянула старушка и не начала, не стесняясь в выражениях, отчитывать детей лишь за то, что они здесь играют и смеются. На мой вполне естественный вопрос, а где же им можно играть, если не на детской площадке, пожилая женщина, не найдя никаких аргументов, ничего не ответила и демонстративно закрыла окно. Так просто – и повода особого не нужно для скандала. Выговорилась, вылила весь свой негатив на посторонних и успокоилась. Только настроение у нас после столь эмоциональной тирады было напрочь испорчено, и никто из детей играть больше уже не хотел…