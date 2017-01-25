Областная общественно-политическая газета
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25 января 2017 года
№12 (5299)
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25.01.2017
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№12 (5299) |
Вторая полоса
АПК
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Вести АПК

Все для сева

По состоянию на 23 января под урожай 2017 года приобретено 42,2 тысячи тонн минеральных удобрений, в том числе 25 тысяч тонн аммиачной селитры, 17,2 тысячи тонн сложных и калийных удобрений.

В районах области активно ведется подготовка семенного материала к весенней посевной. Ведется подработка семян и доведение их до посевных кондиций. Под урожай 2017 года засыпано 65,4 тысячи тонн семян яровых зерновых культур, 71,1% которых соответствует посевным кондициям (на уровне прошлого года).

Грибы круглый год

В селе Инякино Шиловского района открылось ООО «Сельское грибное хозяйство»

По сути, это ферма по выращиванию грибов-вешенок. Руководитель предприятия Екатерина Бурлакова отметила, что решила превратить хобби в бизнес. Кроме того, реализация данного проекта особенно актуальна в условиях импортозамещения. Выращивание грибов собираются осуществлять круглогодично в трех поточных камерах. Первый урожай ожидается уже в середине февраля. При содействии министерства экономического развития и торговли области налажено взаимодействие по поставкам продукции в региональную торговую сеть. Также товар будет представлен в магазинах города Москвы. В дальнейшем хозяйство планирует расширить каналы сбыта за счет ассортимента выпускаемой продукции и увеличения объемов производства. 

У зарплаты – рост

По окончательным итогам, за одиннадцать месяцев прошлого года заработная плата в сельскохозяйственных организациях области увеличилась на 7,6% к соответствующему периоду 2015 года и составила 22467 рублей. Напомним, в целом по экономике зарплата выросла на 6,9%.

Высокая заработная плата в реальном секторе экономики напрямую связана с производительностью труда. В 41 сельхозорганизации среднемесячная зарплата выше среднего показателя по сельскому хозяйству. В 20 сельхозорганизациях заработная плата оказалась по итогам одиннадцати месяцев текущего года выше среднеобластного уровня (26 872 рубля). Продолжается рост доходов работников в хозяйствах, развивающих молочное скотоводство. Так, например, заработная плата операторов машинного доения в колхозе им. Ленина Касимовского района составила 48500 рублей,  в колхозе (СПК) им. Ленина Старожиловского района – 35900 рублей, в ООО «Малинищи» Пронского района – 34300 рублей.

Садоводам – поддержка

Ведомственная целевая программа «Развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Рязанской области на 2014-2017 годы» реализуется даже в кризисное время.

Объем средств областного бюджета, выделенных на субсидирование садоводческих товариществ, составляет 7 миллионов 933 тысячи рублей. Из них 1 миллион 700 тысяч рублей были направлены в 2016 году. За период 2014-2016 годов 17 садоводческих товариществ подали заявки и получили субсидии на строительство, реконструкцию линий электропередачи и водопроводных сетей. Садоводческими товариществами с помощью господдержки построено и реконструировано 15,2 км линий электропередач, 6 комплектных трансформаторных подстанции и 2,5 км водопроводных сетей. Данные  показатели  соответствуют запланированным целевым индикаторам программы.

Подготовлено по материалам сайта ryazagro.ru

Статья опубликована в номере 12 (5299) от 25 января 2017 года
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