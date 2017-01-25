25 января – День российского студенчества

Уважаемые преподаватели и студенты!

Поздравляю вас с Днем российского студенчества!

В Рязанской области этот замечательный праздник является одним из самых популярных и любимых для тех, кто чтит традиции и идеи своей alma mater. Он объединяет людей разных возрастов: учащихся, педагогов, выпускников прошлых лет.

Студенчество региона – это яркая, талантливая, перспективная молодежь. В рязанских университетах, академиях, средних профессиональных учреждениях, многие из которых входят в число ведущих российских учебных заведений, получают современное образование будущие ученые, педагоги, врачи, инженеры, аграрии, предприниматели. На них, умных, энергичных, целеустремленных, мы возлагаем большие надежды и уверены, что в будущем они станут высококвалифицированными специалистами и внесут большой вклад в развитие и процветание Рязанского края.

Сегодня самое пристальное внимание уделяется поддержке молодежи, ведется серьезная профориентационная работа, оказывается помощь в трудоустройстве, получении жилья. В регионе и впредь будут создаваться все условия для того, чтобы молодые люди имели возможность получать достойное образование, реализовывать себя в профессии, раскрывать творческий потенциал, воплощать в жизнь свои планы и мечты.

Рязанских студентов отличает активная гражданская позиция. Наша молодежь успешно участвует в создании и реализации социально значимых проектов, в волонтерском движении, военно-патриотическом воспитании школьников, занимается поисковой деятельностью, бережно хранит добрые традиции «Звездных походов», помогает старшему поколению.

Желаю вам навсегда сохранить созидательный настрой, состояться в жизни и профессии, реализовать самые смелые идеи и начинания! Крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, счастья, любви и удачи!

Губернатор Рязанской области

О.И. Ковалев

Дорогие друзья!

Искренне поздравляю вас с Днем российского студенчества!

Этот праздник имеет богатую историю, связанную с основанием Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и почитанием святой Татианы – покровительницы всех студентов. Он объединяет свыше 60 тысяч молодых людей нашего региона, учащихся вузов и ссузов, а также преподавателей, выпускников – всех, кто с любовью вспоминает свою альма-матер, не утратил духа студенчества, жажды знаний.

Рязанский край по праву считается одним из крупнейших центров высшего образования в России. У нас ежегодно растет число студентов, повышается качество их подготовки, молодые люди достигают все больших успехов в учебе, спорте, бизнесе, науке и искусстве.

Именно в студенческие годы закладывается основа для профессиональной реализации и личностного роста, формируется жизненная позиция и ценностные ориентиры. Вам, молодому поколению, предстоит взять на себя ответственность за благополучие нашего общества. От того, насколько подготовленными вы окажетесь, насколько востребованной будет выбранная вами профессия, зависит завтрашний день России. Сегодня высококвалифицированных специалистов, инициативных, умелых организаторов ждут на производстве, в школах и медицинских учреждениях нашего региона, особенно в сельской местности.

Уверен, что вы внесете свой вклад в укрепление научно-технического потенциала, развитие экономики и социальной сферы Рязанской области и страны в целом. Самые теплые слова хочется сказать вашим учителям и наставникам за бесценный опыт, мудрость и компетентность. Желаю всем студентам и, конечно, Татьянам успехов в учебе, ярких событий, реализации самых смелых замыслов! Здоровья, счастья и уверенности в своих силах!

Председатель Рязанской областной Думы,

секретарь регионального отделения

партии «Единая Россия»

А.В. Фомин