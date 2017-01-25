25 января – День российского студенчества

Областная общественно-политическая газета
08:46 МСК
Среда
25 января 2017 года
№12 (5299)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
Рязанский лыжник Илья Черноусов одержал победу в лыжной марафонской серии Ski Classics В Рязанской области построят животноводческий комплекс полного цикла Рязань входит в топ-20 городов для путешествий по России в 2017 году Молодежь Рязани открыла Год экологии флешмобом в центре города Рязанская команда «Езиды» одержала победу над «Волгой» в первенстве России по футзалу За ночь с улиц Рязани вывезли 2857 кубометров снега В Ночной хоккейной лиге Рязанской области по-прежнему лидирует команда «Восход СУ-2» из Касимова С последствиями взрыва газа в Осеннем переулке Рязани удалось справиться, объединив усилия Количество несчастных случаев на железной дороге в Рязанской области уменьшилось Ремонт домов культуры в Рязанской области продолжится Рязанские аграрии продолжают готовиться к весенним полевым работамЖительница Москвы из двух магазинов Рязани украла одежду В Рязанской области отбирают участников будущих Дельфийских игр России В Рязанской агрошколе началась вторая сессияСтуденты рязанского «политеха» порадовали пожилых людей своим творчеством Молодых рязанцев приглашают принять участие в V интеллектуальной игре «Начинающий фермер» Рязанцев приглашают на выставку коллекции артефактов из нескольких некрополей Тхэквондисты рязанской спортшколы «Юпитер» завоевали в Воронеже три «золотые» и две «бронзовые» медали Рязань присоединилась к широкомасштабной профилактической кампании «Сложности перехода»Футболисты ЦСКА с рязанцем Константином Кучаевым в составе одержали две победы на предсезонном тренировочном сборе Перспективы дальнейшей газификации Рязанской области обсудили во время встречи губернатор Олег Ковалев и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей МиллерРязанской многодетной семье из Спасского района оказана помощьСегодня исполнилось 98 лет почетному гражданину города Сасово Рязанской области Михаилу Матвеевичу Воронину В Рязани злоумышленница украла кошелек у одного из посетителей поликлиники В чемпионате Рязанской области по хоккею с шайбой – двоевластие
Главная страница / Новости Рязани и области
25.01.2017
Просмотров: 114
№12 (5299) |
Вторая полоса
Праздник
Версия для печати

25 января – День российского студенчества

Уважаемые преподаватели и студенты!
Поздравляю вас с Днем российского студенчества!

В Рязанской области этот замечательный праздник является одним из самых популярных и любимых для тех, кто чтит традиции и идеи своей alma mater. Он объединяет людей разных возрастов: учащихся, педагогов, выпускников прошлых лет.

Студенчество региона – это яркая, талантливая, перспективная молодежь. В рязанских университетах, академиях, средних профессиональных учреждениях, многие из которых входят в число ведущих российских учебных заведений, получают современное образование будущие ученые, педагоги, врачи, инженеры, аграрии, предприниматели. На них, умных, энергичных, целеустремленных, мы возлагаем большие надежды и уверены, что в будущем они станут высококвалифицированными специалистами и внесут большой вклад в развитие и процветание Рязанского края.

Сегодня самое пристальное внимание уделяется поддержке молодежи, ведется серьезная профориентационная работа, оказывается помощь в трудоустройстве, получении жилья. В регионе и впредь будут создаваться все условия для того, чтобы молодые люди имели возможность получать достойное образование, реализовывать себя в профессии, раскрывать творческий потенциал, воплощать в жизнь свои планы и мечты.

Рязанских студентов отличает активная гражданская позиция. Наша молодежь успешно участвует в создании и реализации социально значимых проектов, в волонтерском движении, военно-патриотическом воспитании школьников, занимается поисковой деятельностью, бережно хранит добрые традиции «Звездных походов», помогает старшему поколению.

Желаю вам навсегда сохранить созидательный настрой, состояться в жизни и профессии, реализовать самые смелые идеи и начинания! Крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, счастья, любви и удачи!

Губернатор Рязанской области
О.И. Ковалев

Дорогие друзья!
Искренне поздравляю вас с Днем российского студенчества!

Этот праздник имеет богатую историю, связанную с основанием Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и почитанием святой Татианы – покровительницы всех студентов. Он объединяет свыше 60 тысяч молодых людей нашего региона, учащихся вузов и ссузов, а также преподавателей, выпускников – всех, кто с любовью вспоминает свою альма-матер, не утратил духа студенчества, жажды знаний.

Рязанский край по праву считается одним из крупнейших центров высшего образования в России. У нас ежегодно растет число студентов, повышается качество их подготовки, молодые люди достигают все больших успехов в учебе, спорте, бизнесе, науке и искусстве.

Именно в студенческие годы закладывается основа для профессиональной реализации и личностного роста, формируется жизненная позиция и ценностные ориентиры. Вам, молодому поколению, предстоит взять на себя ответственность за благополучие нашего общества. От того, насколько подготовленными вы окажетесь, насколько востребованной будет выбранная вами профессия, зависит завтрашний день России. Сегодня высококвалифицированных специалистов, инициативных, умелых организаторов ждут на производстве, в школах и медицинских учреждениях нашего региона, особенно в сельской местности.

Уверен, что вы внесете свой вклад в укрепление научно-технического потенциала, развитие экономики и социальной сферы Рязанской области и страны в целом. Самые теплые слова хочется сказать вашим учителям и наставникам за бесценный опыт, мудрость и компетентность. Желаю всем студентам и, конечно, Татьянам успехов в учебе, ярких событий, реализации самых смелых замыслов! Здоровья, счастья и уверенности в своих силах!

Председатель Рязанской областной Думы,
секретарь регионального отделения
партии «Единая Россия»
А.В. Фомин

Статья опубликована в номере 12 (5299) от 25 января 2017 года
Вести АПК
Газ для глубинки
В регионе будет построен газопровод Рязань – Михайлов
По материалам официального сайта Правительства области
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
РВ ТВ
Под крышей дома твоего
Рязанец Виктор Беляев изобрел устройство для борьбы с сосульками и получил на него патент. Пока Беляев ищет возможность внедрить экономичную разработку, городские ЖЭУ продолжают устранять наледь с крыш старыми способами. ...
Димитрий Соколов
Вести районов
Вести районов
Общество
По долгу службы и зову сердца
В правительстве области вручили награды тем, кто активно участвовал в ликвидации последствий трагедии в доме по Осеннему переулку в Рязани
Светлана Максимова
Общество
Инвестиции в село
В области появится крупный свиноводческий комплекс полного цикла
По материалам официального сайта Правительства области
РВ ТВ
Подружиться с планетой
Молодежь Рязани открыла Год экологии флешмобом в центре города
Татьяна Клемешева
Общество
Приоритет – качество жизни
Рязанские единороссы рассказали о своем участии в XVI съезде «Единой России»
Людмила Иванова
Общество
«Технари» из сельской школы
Пригодятся ли их знания для преобразования родной земли?
Татьяна Банникова
Общество
История с продолжением
Шламонакопители бывшего завода «Химволокно» вновь оказались в центре внимания
Лада Петрова
Авторская колонка
Был бы повод
Ольга Трубушкина
Общество
Праздник за кафедрой
Татьянин день отмечают не только студенты
Татьяна Клемешева
Культура
Смехотерапия для зрителей
На радость рязанцам в театре драмы пройдет премьера очередной комедии
Анна Добролежа
№ 12 (5299) от
25 января 2017
Архив номеров
В свежем номере
Под крышей дома твоего
Рязанец Виктор Беляев изобрел устройство для борьбы с сосульками и получил на него патент. Пока Беляев ищет возможность внедрить экономичную разработку, городские ЖЭУ продолжают устранять наледь с кры...
По долгу службы и зову сердца
В правительстве области вручили награды тем, кто активно участвовал в ликвидации последствий трагедии в доме по Осеннему переулку в Рязани
Вести АПК
25 января – День российского студенчества
Газ для глубинки
В регионе будет построен газопровод Рязань – Михайлов
Инвестиции в село
В области появится крупный свиноводческий комплекс полного цикла
Подружиться с планетой
Молодежь Рязани открыла Год экологии флешмобом в центре города
Приоритет – качество жизни
Рязанские единороссы рассказали о своем участии в XVI съезде «Единой России»
«Технари» из сельской школы
Пригодятся ли их знания для преобразования родной земли?
История с продолжением
Шламонакопители бывшего завода «Химволокно» вновь оказались в центре внимания
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

К оплате подписки принимаются карты
Система Orphus

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru