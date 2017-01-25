Областная общественно-политическая газета
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25 января 2017 года
№12 (5299)
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25.01.2017
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№12 (5299) |
Вторая полоса
Общество
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Газ для глубинки

В регионе будет построен газопровод Рязань – Михайлов

Состоялась встреча губернатора Рязанской области Олега Ковалева с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. На встрече обсуждались вопросы выполнения Соглашения о сотрудничестве и перспективы дальнейшей газификации региона.

В ходе работы было отмечено, что уровень газификации региона вырос до 95%, (в среднем по России – 67,2%), в сельской местности – до 75,2% (в РФ – 57,1%), обеспеченность сетями высокого и среднего давления в Рязанской области увеличена до 98%. Кроме того, сумма задолженности коммерческих предприятий региона за потребление газа – одна из самых низких в РФ, и продолжает снижаться.

Губернатор Рязанской области Олег Ковалев и глава «Газпрома» Алексей Миллер также обсудили вопросы, связанные со строительством газопровода-отвода высокого давления Рязань – Михайлов. Это позволит перевести Серебрянский цементный завод с твердого топлива на газ, а также продолжить дальнейшее развитие экономики, социальной и коммунальной инфраструктуры Михайловского района. На встрече была достигнута договоренность о том, что в 2017 году будут выполнены проектные работы и проведена экспертиза проекта. Газопровод должен быть построен в 2018 году.

Кроме того, на встрече речь шла о выкупе «Газпромом» сетей, построенных на территории региона за счет областного бюджета. Предварительно будет проведен ряд мероприятий по подготовке к продаже сетей. Сделку предполагается совершить уже в текущем году. Часть средств от продажи будет направлена на газификацию региона и дальнейшее снижение текущей задолженности за газ со стороны бюджетных организаций.

Статья опубликована в номере 12 (5299) от 25 января 2017 года
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По материалам официального сайта Правительства области
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