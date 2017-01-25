Подружиться с планетой

Молодежь Рязани открыла Год экологии флешмобом в центре города

«Дай природе пять – хватит ее обижать!». Под таким лозунгом школьники и студенты собрались на улице Почтовой, чтобы рассказать городу о предстоящей экологической работе. В течение года они вместе с педагогами будут готовить скворечники, собирать корма и лекарства для бездомных животных и делать еще много полезных дел. И помочь им сможет любой желающий.

Видео Дмитрия Соколова.

Участниками флешмоба «Дай природе пять!» стали студенты Рязанского политехнического института и подшефных ему школ, а также воспитанники детских и молодежных организаций города. Педагог центра детского творчества «Стрекоза» Андрей Лепешкин рассказал, как его подопечные будут улучшать мир вокруг себя.

– Мы предлагаем для детей и родителей семейное занятие – подготовку домиков для птиц из подручных материалов. Поделки нужно будет раскрасить в цветах акции – белом, зеленом и голубом. И на каждом домике должен быть зеленый отпечаток детской ладошки, на котором будет написано имя ребенка. Такие именные скворечники мы развесим в парках Рязани, – объяснил Андрей Алексеевич.

Организаторы акции старались показать, как прекрасна может быть чистая природа. Перед началом флешмоба участники и горожане могли увидеть выставку рисунков на природную тематику. Авторы картин – ученики городского центра развития творчества детей и юношества «Созвездие» в возрасте от 9 до 14 лет. Весенние и летние пейзажи, яркие кошки и собаки, виды из окон – дети видят мир очень красивым, и это восприятие важно сохранить в течение всей жизни,

Поддержать молодежный флешмоб пришли директор политехнического института Игорь Мурог, заместитель министра природопользования и экологии области Игорь Тишин, путешественник, Герой России Михаил Малахов, руководитель Экологического Рязанского альянса Евгений Рыбаков и другие гости. Все они пожелали молодежи «делать конкретные дела» в Год экологии. Например, Михаил Малахов напомнил собравшимся о проблеме сортировки и переработки отходов. Он обратился к властям с просьбой «придумать внятную схему раздельного сбора», по его мнению, это сделает Рязанскую область более чистой и снизит нагрузку на природу.

В целом же в «год поступательного экологического развития», как назвал его Игорь Тишин, активных действий ждут и от законодателей, и от общества. Во время шествия участники акции раздали горожанам буклеты с приглашениями на природоохранные акции, которые пройдут в течение года. Присоединиться к ним можно и нужно – помощники требуются везде. А еще можно начать более бережно расходовать воду, отдавать на переработку изношенную одежду, правильно утилизировать батарейки и ртутные лампы… Способов «дать природе пять» много, и эти занятия под силу каждому из нас.