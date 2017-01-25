Областная общественно-политическая газета
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25 января 2017 года
№12 (5299)
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25.01.2017
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№12 (5299) |
Вторая полоса
Общество
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Приоритет – качество жизни

Рязанские единороссы рассказали о своем участии в XVI съезде «Единой России»

Ежегодный партийный форум прошел в минувшие выходные в Москве на ВДНХ. На съезде побывали 15 представителей Рязанской области. В первый день они приняли участие в семи дискуссионных площадках по разным темам, во второй – в пленарном заседании, на котором выступил председатель партии, премьер-министр Дмитрий Медведев.

Основные итоги съезда во время пресс-конференции подвел секретарь регионального отделения партии, председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин. Он отдельно остановился на реализации в Рязанской области проектов партии как основного инструмента повышения качества жизни людей. Наиболее успешные из этих проектов касаются возведения физкультурно-спортивных комплексов в районах области, строительства бассейнов при рязанских вузах, обеспечения дошкольников местами в детсадах.

На съезде были проанонсированы новые партпроекты – «Городская среда», «Парки малых городов», «Театры малых городов» и «Местный дом культуры». Как сообщил Аркадий Фомин, расходы уже заложены в федеральном бюджете, и регион теперь готовится к реализации этих проектов. Подробнее лидер рязанских единороссов остановился на проекте по ремонту местных домов культуры. Он подчеркнул, что этот проект станет продолжением уже начатой на уровне региона годом ранее работы по приведению в порядок домов культуры на селе. Благодаря этому в прошлом году в Рязанской области были отремонтированы десятки ДК; в одном только Шиловском районе приведены в порядок семь таких учреждений. В наступившем году эта работа на территории области будет продолжена, но уже в рамках партпроекта «Местный дом культуры» и с участием финансирования из федерального бюджета.

– Проекты возникают исходя из потребностей граждан, их пожеланий, озвученных на приемах и во время встреч с партийцами, – пояснил Аркадий Фомин.

Побывавшая на съезде член Совета Федерации от Рязанской облдумы Лариса Тюрина рассказала во время пресс-конференции о своем участии в дискуссионной площадке «Здоровое будущее». Разговор касался самых актуальных вопросов современного здравоохранения. Как сообщила Лариса Тюрина, одной из ключевых инициатив, озвученных на этой площадке, стало продление программы «Земский доктор», которая позволяет врачам, приехавшим работать на село, получить один миллион рублей. Причем речь идет не только о продлении самой программы, но и расширении условий вхождения в нее.

Еще один делегат партийного съезда, директор Льговской школы Сергей Хлыстов, отвечая на вопросы журналистов, прокомментировал тему воспитания лидерских качеств у подрастающего поколения (об этом также шла речь на одной из дискуссионных площадок съезда). Ответственность за воспитание лидеров, по мнению руководителя образовательного учреждения, несут не только педагоги и родители, но и все общество. А теперь на выявление инициативных и активных ребят с интересными идеями и лидерскими качествами направлена работа созданной недавно в стране организации «Российское движение школьников».

Статья опубликована в номере 12 (5299) от 25 января 2017 года
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