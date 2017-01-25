Под крышей дома твоего

Рязанец Виктор Беляев изобрел устройство для борьбы с сосульками и получил на него патент. Пока Беляев ищет возможность внедрить экономичную разработку, городские ЖЭУ продолжают устранять наледь с крыш старыми способами. «Мы могли бы действовать быстрее, но мешают припаркованные автомобили», – говорят коммунальщики. Каждую машину приходится защищать брезентом, что делает процедуру еще более затратной по времени.

Каждую зиму с началом оттепели в городе начинается борьба с сосульками. Стоит пригреть солнышку, и ледяные струи образуют причудливую бахрому на крышах. Деревянным домикам с резными наличниками такое украшение даже к лицу. И все-таки по правилам содержания жилья и в целях безопасности прохожих ледяные наросты нужно сбивать.

Согласно Жилищному кодексу, делать это должны обслуживающие организации, ответственные за эксплуатацию здания. Управляющие компании в Рязани не сидят сложа руки. Правда, эти руки не всегда доходят до многоэтажных домов. Вот и принимают управляющие компании решения попроще: огораживают опасные участки сигнальными лентами и пишут предупреждения. Недостаток такой борьбы с травматизмом заключается в дополнительных неудобствах для пешеходов и дворников. Ширина тротуаров уменьшается, и убираются они хуже.

В ЖЭУ-21 к проблемам сосулек стараются подходить ответственно. На борьбу с оледенением крыш каждый день при необходимости отправляется бригада из трех-четырех человек. Все они прошли специальную подготовку, знают технику безопасности, но каждая крыша требует особого подхода.

Сегодня бригаде «высотников» в составе Александра Баскакова, Михаила Липилина и Сергея Карцева (на фото) предстоит побывать на крышах пяти домов. Главный инженер ЖЭУ-21 Николай Сиротов придирчиво осматривает их снаряжение, строго предупреждает, чтобы работали в касках. И мы поднимаемся на пятый этаж. С трудом протискиваемся сквозь чердачное окошко, ведущее на крышу. Михаил Липилин цепляет к поясу страховочный трос и берет специальный ледоруб с тупым загнутым концом.

– Следим, чтобы не повредить крышу, нам же ее и ремонтировать, ведь по основной профессии мы кровельщики, – поясняет Александр Баскаков.

Легче сбивать наледь с помощью автовышек. Однако специальная техника не всегда может подъехать к зданию из-за припаркованных машин. Их владельцы предупреждения коммунальщиков зачастую игнорируют.

– Мы и объявления вывешиваем заранее, и беседы с жителями проводим. Утром приезжаем сбивать сосульки, а тротуары заставлены машинами, некоторые очень дорогостоящие. Повредить их ни в коем случае нельзя. Но как тогда работать? – констатирует Сиротов.

Гуляя по городу, рязанец Виктор Беляев то и дело посматривает наверх. Интерес к сосулькам у него профессиональный. Виктор Борисович – опытный рационализатор, занимался внедрением инноваций на одном из оборонных предприятий. Сейчас на пенсии, но увлечение свое не оставил. Придумал, как бороться с обледенением двускатных крыш, используя естественный теплый воздух в доме, циркулирующий в вентиляционных шахтах. И даже запатентовал изобретение, которое позволяет всего за час освободить от наледи крышу дома, где четыре, а то и пять подъездов. Энергозатраты – как от работы трех домашних пылесосов.

– Я предложил конструкцию эжекторного насоса, который нагнетает теплый воздух из вентиляционных шахт, воздуховодов под крышу, распределяя его равномерно с помощью обычных полипропиленовых труб, – говорит Виктор Беляев. – Эта теплая энергия в домах сейчас пропадает впустую, а могла бы заменить целые бригады коммунальщиков, сбивающих наледь с крыш. Зачем отвлекать специалистов? Люди сосредоточились бы на других участках коммунального хозяйства. А издержек у жильцов будет немного. Всего час другой работы эжекторного насоса – и от сосулек не остается следа. Потом он отключается.

Только вот беда – внедрить свою разработку в коммунальную практику у Беляева не получается.

Пока Виктор Борисович ищет единомышленников в управляющих компаниях, работники ЖЭУ продолжают воевать с сосульками старыми методами. Бывают такие крыши, что и за полдня не справиться. К тому же наверху могут работать только один-два человека, остальные следят, чтобы не причинить вреда пешеходам или машинам. За день бригада может обработать максимум восемь крыш, а домов, где регулярно образуется наледь, на балансе ЖЭУ-21 более полусотни. Чтобы защитить припаркованные автомобили, приходится растягивать брезент. Неужели никакие новшества в этой сфере не приживутся?

– Можно сделать все что угодно, было бы желание, – комментирует главный инженер ЖЭУ-21 Николай Сиротов. – Только для этого жители домов должны проводить собрания, принимать решения и брать на себя все издержки по эксплуатации оборудования. Одной частной инициативы мало.

Изобретатель Беляев тем временем дошел до министерства ТЭК и ЖКХ Рязанской области. Там его внимательно выслушали, но потом прислали ответ, что в программе развития коммунальной инфраструктуры, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, рассчитанной до 2020 года, средств на финансирование подобных мероприятий не предусмотрено.

– Я столкнулся с тем, что главные инженеры ЖЭУ к моей разработке относятся с интересом, а вот руководители обслуживающих организаций, от которых зависит выделение средств, пока не прониклись моей идеей. Что ж, буду и дальше искать к ним подходы, пропагандировать свое изобретение через СМИ.

У коммунальщиков свои заботы. Сосульки на крышах в оттепель растут не по дням, а по часам, темнеет на улицах рано, а тут еще и малосознательные граждане создают риски.

– Беспечные у нас граждане, лезут прямо под сбиваемые сосульки или едут на машинах, как ни в чем не бывало. Только и успевай отгонять, – вздыхает Александр Баскаков.

Зато работа приносит кровельщикам моральное удовлетворение. «На душе приятно, когда мы уверены в безопасности наших домов», – говорят они.