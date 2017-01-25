Вести районов

САРАИ. Студентка колледжа по специальности «технолог продукции общественного питания» Татьяна Яковлева получила дипломом за успешную защиту бизнес-проекта образовательного курса «Школы молодежного предпринимательства» в Рязани. Бизнес-проект Татьяны «Студия карвинга» был посвящен оформлению банкетов и праздников. Как отметили эксперты, проект интересный и высокого уровня подготовки.

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Работники Муравлянской библиотеки провели акцию «Покормите птиц зимой». Вместе с ребятами из группы продленного дня они изготовили кормушки и повесили их на улице рядом с библиотекой. Подкармливать птиц зимой – давняя традиция сотрудников библиотеки. После изготовления «столовых» и прогулки на свежем воздухе дети поучаствовали в викторине на птичью тему, посетили книжные выставки «Эко-терем» и «Эта хрупкая планета Земля».

ПРОНСК. В Новомичуринском доме детского творчества открылась 13-я муниципальная выставка стендового моделизма и исторической миниатюры. Четыре конкурсные витрины, на них модели самолетов, танков и другой военной техники, изделия мастеров из Новомичуринска и Рязани, Нижнего Новгорода и Москвы, Омска и Новомосковска, Тулы и Ханты-Мансийска. Более ста работ. В большом количестве представлены самолеты и танки, на особом почетном месте – бронепалубный крейсер «Аскольд» Сергея Бабкина из Рязани и диорама «Остановка по требованию» тульского моделиста Валерия Гордеева. Здесь же размещена миниатюрная диорама новомичуринской семьи Агафоновых «Самураи», ставшая призером многих выставок.

САСОВО. Глава администрации районного центра Евгения Рубцова награждена премией «Имперская культура» за вклад в музыкальную культуру страны и фестиваль, посвященный композитору А. Аверкину. Вручение премии, носящей имя профессора Эдуарда Володина, состоялось в Союзе писателей РФ.

СОКОЛОВКА. Учащиеся Подвязьевской школы отдали дань памяти Герою Советского Союза Алексею Каширину, который родился в деревне Насурово, где сегодня установлен памятник Герою. В школе прошла линейка памяти, после чего у монумента состоялся митинг. Почетный караул несли юнармейцы отряда, носящего имя Алексея Каширина, после минуты молчания школьники и местные жители возложили к памятнику живые цветы.

СПАССК. В районе выбрали самого «классного» классного руководителя. Им стала воспитатель группы продленного дня Ижевской школы имени Циолковского Наталья Палига. Муниципальный этап конкурса «Классный руководитель, воспитатель года – 2017» прошел в районном центре. Соревновались Наталья Ермилова (классный руководитель Старокиструсской школы), Наталья Палига (воспитатель группы продленного дня Ижевской школы им. К.Э. Циолковского) и Галина Кузнецова (классный руководитель Выжелесской школы), которые раскрыли себя в трех конкурсных испытаниях: в самопрезентации «Мое кредо», в презентации программы внеклассной деятельности и мастер-классе.