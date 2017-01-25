По долгу службы и зову сердца

В правительстве области вручили награды тем, кто активно участвовал в ликвидации последствий трагедии в доме по Осеннему переулку в Рязани

Всего 45 рязанцев, среди которых руководители строительных компаний, сотрудники региональных министерств, полиции, работники различных предприятий города, получили благодарности, почетные грамоты и знаки губернатора Рязанской области «За усердие».

– В этой беде мы вместе, мобилизовав все ресурсы, не только по долгу службы, но и по зову сердца, смогли сделать так, чтобы последствия взрыва газа были устранены в самые кратчайшие сроки, а люди, оказавшиеся в такой сложной жизненной ситуации, были обеспечены всем необходимым, – сказал на церемонии награждения губернатор Олег Ковалев.

За очень короткое время была проведена огромная восстановительная работа в самом доме. Параллельно решались вопросы предоставления компенсаций жителям, их устройства во временное жилье, организации горячего питания. Все работали в тесном контакте с людьми. Главная задача выполнена, пострадавшие семьи отметили Новый год в своих благоустроенных квартирах. Глава региона отметил, что отдельных слов благодарности заслуживают рязанские спасатели – сотрудники МЧС достойно выполнили свой долг, проявили мужество и высочайший уровень профессионализма. Большой объем работы провели строители. В круглосуточном режиме, используя все свои ресурсы, они приложили максимум усилий для того, чтобы привести дом в порядок, наладить тепло- и водоснабжение, отремонтировать квартиры и подъезды, обустроить придомовую территорию. Сегодня возле дома сделана детская площадка, которой не было раньше.

Олег Ковалев также поблагодарил за эффективную работу рязанских медиков, сотрудников полиции, обеспечивавших порядок и безопасность на месте чрезвычайной ситуации.

– Мы охраняли территорию вокруг дома, никого туда не пропускали, так как это было небезопасно – сначала шли работы по разбору завалов, затем по восстановлению дома. Вахта была круглосуточной, менялись через 12 часов, – рассказал Николай Акимов, заместитель командира 391-го учебного взвода Рязанского филиала Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя. Он и трое курсантов вуза получили знак губернатора «За усердие».

Наград были удостоены сразу несколько сотрудников областного министерства социальной защиты населения.

– Наша задача заключалась в том, чтобы попавшие в беду рязанцы быстро, без проволочек получили материальную помощь, положенную им денежную компенсацию, поступившую как из областного бюджета, так и из фонда социального страхования, – пояснила первый заместитель министра социальной защиты населения области Елена Карпенко.

С первых часов трагедии на разборе завалов дома работал машинист автомобильного крана транспортно-хозяйственного цеха АО «РНПК» Александр Нестеров, который управляет уникальной для Рязани машиной. Всего в Осеннем переулке работали четыре сотрудника компании.

– В шесть утра того трагического дня мне позвонил диспетчер нашего транспортного цеха, незамедлительно я выехал в Осенний переулок. На площадке находился в течение двух суток, – вспоминает страшные дни Александр Иванович.

Слова благодарности были сказаны коллективам организаций, предприятий, жителям региона, оказавшим поддержку пострадавшим семьям. На специальный счет, открытый для жителей дома №4 в Осеннем переулке, поступило более четырех миллионов рублей.

– Случившаяся трагедия стала для нас уроком, по итогам которого принят ряд системных решений для того, чтобы не допускать подобных ЧП в будущем, – отметил глава региона.

Среди принятых мер – ужесточение контроля при установке газового оборудования, требований к сдаче в эксплуатацию новостроек, проведения капитального ремонта инженерных коммуникаций.