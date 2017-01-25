Три человека погибли в ДТП в Рязанской области

Автоавария произошла вчера в 18.00 в Скопинском районе на 271-м километре автодороги М-6 «Каспий», сообщает сайт УМВД России по области. 24-летняя женщина-водитель из Тамбовской области, находясь за рулем автомобиля «Фольксваген Тигуан», двигалась со стороны Москвы в сторону Тамбова. Женщина не справилась с управлением авто, в итоге иномарка выехала на полосу встречного движения и совершила лобовое столкновение с грузовым автомобилем «Скания». В аварии водитель автомобиля «Фольксваген Тигуан», а также его пассажиры - 51-летний и 48-летний жители Тамбовской области - скончались на месте ДТП.