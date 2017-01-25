625 миллионов рублей выделено на дороги в Рязани

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение «О распределении в 2017 году межбюджетных трансфертов на реализацию приоритетного проекта «Безопасные дороги»

Выступая на заседании Правительства страны, Дмитрий Медведев отметил: «Также распределим ресурсы на модернизацию городской и пригородной дорожной сети в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Ключевая цель – обеспечить хорошее состояние дорог, сократить число аварийно-опасных участков в 34 городах с населением свыше 500 тыс. человек в каждом. Это тоже один из приоритетов, который был утверждён.

В бюджете 2017 года на эти цели запланировано 30 млрд рублей. Конкретный размер поддержки будет зависеть в том числе и от величины самого города».

Для Рязанской области выделено 625 миллионов рублей. Средства предоставляются в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы».