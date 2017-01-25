Губернатор Рязанской области Олег Ковалев поздравил жителей региона с Днем российского студенчества

В поздравлении, в частности, сказано : «В Рязанской области этот замечательный праздник является одним из самых популярных и любимых для тех, кто чтит традиции и идеи своей alma mater. Он объединяет людей разных возрастов: учащихся, педагогов, выпускников прошлых лет.

Студенчество региона – это яркая, талантливая, перспективная молодежь. В рязанских университетах, академиях, средних профессиональных учреждениях, многие из которых входят в число ведущих российских учебных заведений, получают современное образование будущие ученые, педагоги, врачи, инженеры, аграрии, предприниматели. На них, умных, энергичных, целеустремленных, мы возлагаем большие надежды и уверены, что в будущем они станут высококвалифицированными специалистами и внесут большой вклад в развитие и процветание Рязанского края.

Сегодня самое пристальное внимание уделяется поддержке молодежи, ведется серьезная профориентационная работа, оказывается помощь в трудоустройстве, получении жилья. В регионе и впредь будут создаваться все условия для того, чтобы молодые люди имели возможность получать достойное образование, реализовывать себя в профессии, раскрывать творческий потенциал, воплощать в жизнь свои планы и мечты.

Рязанских студентов отличает активная гражданская позиция. Наша молодежь успешно участвует в создании и реализации социально значимых проектов, в волонтерском движении, военно-патриотическом воспитании школьников, занимается поисковой деятельностью, бережно хранит добрые традиции «Звездных походов», помогает старшему поколению.

Желаю вам навсегда сохранить созидательный настрой, состояться в жизни и профессии, реализовать самые смелые идеи и начинания! Крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, счастья, любви и удачи!»