В Рязани полицейские раскрыли уличное ограбление

По информации сайта УМВД России по области, в полицию обратилась 40-летняя рязанка, которая сообщила, что вечером пострадала от рук грабителя. Когда женщина возвращалась домой, к ней сзади неожиданно подбежал молодой человек, выхватил сумку и убежал. Добычей злоумышленника стали смартфон, кошелек с деньгами и банковскими картами.

Полицейские выехали на место и опросили пострадавшую, зафиксировали приметы злоумышленника, марку и описание похищенного сотового телефона. Вскоре полицейские получили информацию, что похожий по описанию телефон пытались недорого сбыть с рук. Установив личность «продавца», полицейские быстро разыскали 26-летнего рязанца и вскоре выяснили, что он причастен к ограблению. Позже у него изъяли похищенные вещи и документы.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ.